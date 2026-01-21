Ecco il team Trackhouse Racing MotoGP - Aprilia di Fernandez e Ogura

Trackhouse Racing ha tolto i veli alle Aprilia RS-GP26 con cui affronterà la stagione MotoGP 2026, svelando due livree differenti che accompagneranno il team statunitense nel suo terzo anno nella classe regina. Accanto alla versione aggiornata dei colori tradizionali Trackhouse – blu, nero e giallo fluo, rivisitati in chiave più aggressiva – debutta una livrea speciale dedicata allo storico partner Gulf, destinata a essere utilizzata in cinque appuntamenti del Mondiale: Thailandia, Brasile, Mugello, Lombok e Malesia. Una scelta che rafforza l’identità del progetto e il legame con l’immaginario delle grandi corse, in un campionato in cui Trackhouse continua a crescere come struttura, visibilità e risultati. In sella alle RS-GP26 ci saranno Raul Fernandez, vincitore di un GP nella passata stagione, e Ai Ogura, al secondo anno in MotoGP dopo un esordio solido e in costante crescita. L’obiettivo dichiarato è migliorare ulteriormente quanto visto nel 2025, stagione che ha regalato al team il primo podio Sprint e la prima vittoria nella classe regina, confermando Trackhouse come una realtà sempre più competitiva e ambiziosa all’interno del progetto Aprilia.

Le parole dei protagonisti

Raul Fernandez

“Gli ottimi risultati di fine 2025 sono stati il frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione. Abbiamo una squadra incredibile, con Davide e Justin alle nostre spalle: è come una famiglia. Il mio allenamento invernale è stato praticamente lo stesso dell’anno scorso, ma vorrei cambiare il risultato dei test, visto che in Malesia ero caduto e mi ero infortunato. Ora mi sento completamente in forma e pronto per iniziare la stagione. Mi piacciono molto le nuove livree, soprattutto quella Trackhouse, perché con più parti in carbonio è un po’ più aggressiva. Adoro anche i colori Gulf e non vedo l’ora di iniziare la stagione in Thailandia: faremo un figurone. La cosa importante è che la moto sia veloce. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e non pensare troppo ai risultati, che saranno una conseguenza del lavoro fatto. Dobbiamo migliorare ogni giorno per essere competitivi. Voglio divertirmi a correre come negli ultimi round del 2025: sono sicuro che i risultati arriveranno”.

Ai Ogura

“Penso che la livrea Gulf sia fantastica. Si abbina molto bene al mio colore preferito, il blu. Mi piacciono entrambi i nostri design e non vedo l’ora di scendere in pista. Nel 2026 credo di poter avere un po’ più fiducia: dopo la mia stagione da rookie in MotoGP, spero che quest’anno tutto sia più sotto controllo. Il primo test sarà molto importante, perché uno degli obiettivi principali saranno le qualifiche. L’anno scorso siamo riusciti a essere competitivi in gara, ma spesso la posizione in griglia non è stata delle migliori. Dobbiamo lavorarci davvero tanto. Sono sicuro che possiamo migliorare le posizioni di partenza e spero di fare meglio nella maggior parte delle gare. Non ho un obiettivo specifico per il 2026: voglio dare il massimo in ogni gara”.

Davide Brivio

“Le nostre moto sono bellissime. Gulf è un’icona e tutti gli appassionati di motorsport amano questi colori. Siamo molto entusiasti di poterli utilizzare ancora una volta per cinque gare. La nuova livrea Trackhouse, con i nostri colori, è più nera e più aggressiva: nel complesso siamo entusiasti di entrambe. Nel paddock si parla da anni del talento di Raul e di quanto possa essere forte. Penso che l’anno scorso sia riuscito a dimostrarlo. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma una volta entrato stabilmente nella top ten ha continuato a migliorare fino ad arrivare alla vittoria verso la fine della stagione. Raul acquisisce fiducia quando arrivano i risultati e spero quindi in un altro grande passo avanti. Siamo stati molto soddisfatti anche della stagione di Ai. Doveva essere un anno di apprendimento e credo che ci sia riuscito. Ha mostrato ottime prestazioni, soprattutto nel primo GP, ed è stato spesso molto competitivo in gara. Dobbiamo migliorare le qualifiche, che in MotoGP stanno diventando sempre più importanti. Se riusciamo a partire più avanti, con la nostra competitività possiamo fare qualcosa di davvero buono”.

Justin Marks

“Questo è il nostro terzo anno. Siamo l’unico team statunitense della classe regina nell’era moderna e siamo cresciuti in statura, esperienza e riconoscimento, sia per le prestazioni in pista sia per la nostra fanbase globale, che cresce ogni giorno in Nord America e nel resto del mondo. La scorsa stagione Trackhouse ha trovato velocità e successo: Raul ha conquistato il suo primo podio Sprint con i colori Gulf in Indonesia, si è ripetuto a Phillip Island e poi ha vinto la sua prima gara MotoGP, regalando a Trackhouse il primo successo nella classe regina. Crediamo nei giovani talenti e avere con noi il campione del mondo Moto2 2024 ci rende molto orgogliosi. Ogura ha velocità pura e tutte le qualità per diventare un futuro vincitore. Dopo aver assaporato la vittoria in MotoGP, ora siamo affamati di nuovi successi. Correre cinque gare con i colori Gulf è un sogno che si avvera: da bambino sono cresciuto amando queste livree sulle GT40 e sulle Porsche 917 a Le Mans. Siamo onorati, grati ed entusiasti di ciò che ci aspetta”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/01/2026