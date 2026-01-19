Ecco il Ducati Lenovo Team MotoGP di Marquez e Bagnaia

Per il quarto anno consecutivo Ducati ha scelto Madonna di Campiglio come teatro di Campioni in Pista, l’evento con cui il Ducati Lenovo Team ha svelato le Desmosedici GP che Marc Márquez e Francesco Bagnaia porteranno in pista nella stagione MotoGP 2026. La presentazione, andata in scena al Palacampiglio, ha assunto un valore simbolico ancora più forte perché coincide con il centenario della fondazione di Ducati (1926–2026). Un anniversario celebrato anche attraverso una livrea speciale: il nuovo matt Rosso Centenario, abbinato a una doppia striscia bianca, richiama le origini del marchio di Borgo Panigale e alcune delle moto più iconiche della sua storia, dalla Ducati 60 del 1949 alla Gran Sport “Marianna” del 1955 firmata da Fabio Taglioni.

Primo obiettivo: 100 vittorie

Dal punto di vista sportivo, Ducati si presenta al via di un 2026 che arriva dopo un’altra annata da record: terza “tripla corona” nella storia del team, 13 vittorie complessive per il secondo anno consecutivo, 99 successi MotoGP totali – a un passo dal traguardo delle 100 – e il sesto titolo Costruttori di fila, oltre al record assoluto di punti in una stagione firmato da Márquez. Sul piano tecnico, la Desmosedici GP 2026 rappresenta una raffinata evoluzione di un progetto già considerato il riferimento della categoria: motore V4, aerodinamica sempre più integrata nel concetto globale della moto, gestione elettronica ed equilibrio ciclistico che negli ultimi anni hanno reso la Ducati il pacchetto più competitivo e affidabile del lotto. Un prototipo che nasce da una continua ricerca di dettaglio e che, in un’annata di transizione verso il cambio regolamentare del 2027, punta a consolidare ulteriormente il dominio tecnico della Casa italiana. Sul palco, insieme ai piloti e al management del team, erano presenti il CEO di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali e il General Manager di Ducati Corse Luigi Dall’Igna, a sottolineare il peso strategico di una stagione che unisce celebrazione storica e ambizioni sportive ai massimi livelli

Le parole dei protagonisti

Marc Marquez

“Il 2025 è stato un momento chiave della mia vita e della mia carriera. Una sfida contro ogni previsione, per dimostrare prima di tutto a me stesso che potevo tornare a vincere. Non do molta importanza ai numeri e ai record, ma il 2026 rappresenta una sfida ulteriore. Riconfermarmi sarà ancora più difficile, ma abbiamo la capacità di sfruttare al massimo il pacchetto Desmosedici GP, che è il più competitivo e affidabile. Ritrovare piena fiducia nella guida dopo l’infortunio è il primo obiettivo, poi voglio dare spettacolo in pista con il Ducati Lenovo Team, cercando di onorare al meglio anche quest’anno i suoi colori. Nelle prime sessioni di allenamento sulla moto le sensazioni sono state più che positive, ma la Malesia sarà il primo vero banco di prova della stagione”.

Francesco Bagnaia

“Mi lascio alle spalle un anno difficile, ma che mi ha insegnato tantissimo e ha rafforzato ulteriormente la mia voglia di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP. È stato importante arrivare fino in fondo, senza mai mollare, affrontare ogni situazione e imparare da ogni esperienza. La stagione 2026 avrà un significato speciale: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell’anno del centenario Ducati e con una livrea davvero impressionante. Conto le ore che mi separano dal primo test: sono davvero felice di ritrovare tutto il Ducati Lenovo Team e di tornare al lavoro per essere tra i protagonisti e divertirmi”.

Claudio Domenicali

“Non potevamo presentare il Ducati Lenovo Team in modo diverso se non qui, nella cornice spettacolare di Madonna di Campiglio, dove torniamo per il quarto anno consecutivo e in un momento particolarmente significativo per Ducati: il nostro centenario. Arriviamo al 2026 con risultati sportivi che parlano da soli e con un team che nel tempo ha dimostrato un’etica del lavoro e una continuità straordinarie: quattro titoli Piloti consecutivi e sei titoli Costruttori sono il frutto di un percorso preciso, non di episodi isolati. Oggi il Ducati Lenovo Team rappresenta la sintesi più avanzata del metodo Ducati, unendo competenza tecnica, organizzazione solida e ambizione costante. Con Marc e Pecco abbiamo due Campioni straordinari, spinti da motivazioni e obiettivi molto forti, pronti a cercare nuove conferme e risposte importanti. Accanto a loro c’è la Desmosedici GP, una moto nata da un’evoluzione continua e da scelte tecniche mirate, che rappresenta il vertice della nostra visione tecnologica e che, in questo anno speciale, abbiamo reso ancora più iconica vestendola di un rosso che richiama la nostra storia. È con questa combinazione di persone, piloti e moto che affrontiamo la prossima stagione, determinati a restare competitivi e a conquistare nuovi successi sportivi”.

Gigi Dall'Igna

“Questa stagione, per valore e speriamo anche per lo spettacolo in pista, non sarà come nessun’altra. Celebriamo il centenario di Ducati e, allo stesso tempo, sarà un anno di transizione in vista del cambiamento radicale del regolamento nel 2027. Le corse sono sempre state parte del DNA di Borgo Panigale e speriamo di onorare questo traguardo così importante mostrando la tecnologia delle nostre moto e stabilendo nuovi record. Siamo orgogliosi di vestire il Rosso Centenario e le strisce bianche sulle carene delle nuove Desmosedici GP per lottare, come Ducati, per il settimo titolo Costruttori consecutivo e per il sesto titolo Piloti del nostro palmarès. Sono obiettivi ambiziosi ed è difficile immaginare traguardi più alti. Su Marc e Pecco c’è poco da aggiungere: sono due Campioni, diversi ma entrambi Campioni. Marc ha dimostrato di essere capace di superare qualsiasi avversità per ritrovare serenità, vittorie e velocità. Pecco ha sofferto, ma non ha mai mollato e ha messo il suo talento alla prova, dimostrando di poter tornare protagonista. Con tutto il team siamo pronti ad affrontare il 2026 con il massimo impegno e motivazione”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2026