Ecco il team Prima Pramac Yamaha MotoGP di Miller e Razgatlioglu

La prima presentazione team della stagione MotoGP 2026 è andata in scena a Siena, dove il Prima Pramac Yamaha MotoGP ha svelato le livree per l’anno entrante. La cornice scelta è stata l’Accademia Musicale Chigiana, a pochi passi da Piazza del Campo, che ha ospitato piloti, vertici del team e rappresentanti Yamaha. Sul palco sono saliti Jack Miller e il debuttante Toprak Razgatlıoğlu, insieme al Team Principal Paolo Campinoti, al Team Director Gino Borsoi e al Managing Director Yamaha Motor Racing Paolo Pavesio, oltre ai rappresentanti di Yamaha e Pramac. Il 2026 segna due anniversari chiave per la squadra: 25 anni nel Mondiale MotoGP e 60 anni di Pramac. Dopo il primo anno della partnership tecnica con Yamaha, il team affronta la seconda stagione come seconda squadra ufficiale della Casa giapponese, proseguendo un percorso di apprendimento e sviluppo con l’obiettivo dichiarato di contribuire al ritorno ai vertici del progetto.

Le parole dei protagonisti

Jack Miller

“Con il V4 come moto da gara per la stagione sembra l’inizio di un nuovo capitolo. È un progetto entusiasmante di cui far parte e c’è una reale convinzione alle spalle. Sono orgoglioso di continuare con Prima Pramac Yamaha e curioso di vedere fin dove possiamo arrivare. Iniziare una nuova stagione con lo stesso gruppo è una sensazione positiva: la continuità in questo paddock conta molto e rientrare nel box conoscendo persone, metodo di lavoro e direzione fa una grande differenza. Lo scorso anno è stato per me un vero anno di apprendimento con Yamaha. Abbiamo vissuto momenti molto buoni, affrontato anche fasi difficili, ma alla fine abbiamo costruito insieme una base solida. Ho davvero apprezzato la sfida di adattarmi e di trovare soluzioni man mano che la stagione progrediva”.

Toprak Razgatlioglu

“Oggi è un momento davvero speciale per entrare a far parte della famiglia Prima Pramac Yamaha MotoGP. La storia del team e la forte partnership con Yamaha hanno avuto un ruolo decisivo nella mia scelta. Questo rappresenta un nuovo capitolo della mia carriera e voglio affrontarlo fin dall’inizio con una mentalità di sviluppo a lungo termine. I primi test con la nuova YZR-M1 V4 sono stati positivi, soprattutto per accelerazione e uscita di curva. Naturalmente siamo solo all’inizio: in MotoGP le prestazioni arrivano dal lavoro continuo, dalla condivisione dei dati e dal miglioramento passo dopo passo, ed è su questo che siamo concentrati ora. Il mio obiettivo principale per questa stagione è lo sviluppo: adattarmi alla MotoGP, comprendere la moto e il livello della competizione, costruendo costanza gara dopo gara. I risultati contano, ma in questa fase il processo viene prima. Ho trovato un team molto forte e motivato e sono grato a Prima Pramac Yamaha e a Yamaha per la fiducia e il supporto. Darò il massimo a ogni giro e, con pazienza, impegno e lavoro di squadra, credo che stiamo andando nella direzione giusta”.

Paolo Campinoti

“Solitamente, siamo abituati a presentare la squadra da soli, ma quest’anno abbiamo preso parte a un evento più ampio insieme ai nuovi team Pramac MotoGP e Moto2. È incoraggiante vedere Yamaha crescere, accogliendo nuovi team, nuovi talenti, altri piloti, collaudatori e personale. Questo dimostra quanto Yamaha sia determinata per il 2025, e il nostro obiettivo comune è riportarla sul podio e tornare a vincere nella classe MotoGP. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Fabio e Alex – afferma il manager italiano parlando dei due piloti ufficiali – fossero i più adatti per continuare il progetto del team. Il loro talento, la determinazione e la capacità di sviluppare la moto e di sfruttare al massimo la YZR-M1 li rendono una scelta naturale. Come sempre, avranno il pieno sostegno del nostro team. Sarà una stagione molto impegnativa, ma la consideriamo un’opportunità più che un ostacolo”.

Gino Borsoi

“Il secondo anno della partnership con Yamaha è estremamente importante, soprattutto perché coincide con un cambiamento profondo nella loro filosofia tecnica. Yamaha ha compiuto un passo coraggioso con un progetto completamente nuovo e il loro pieno supporto ci sta aiutando ad adattarci rapidamente ed efficacemente a questa moto. La stagione 2026 rappresenta per molti aspetti un nuovo inizio. Confermiamo Jack Miller, ma la nuova moto e l’arrivo di Toprak Razgatlıoğlu introducono nuove sfide e una naturale curva di apprendimento per tutti: una fase entusiasmante in cui la capacità di adattamento sarà fondamentale. Crediamo fortemente nella nostra line-up. L’esperienza di Jack, inclusa la sua familiarità con i motori a V, sarà preziosa per lo sviluppo, mentre a Toprak verrà dato il tempo necessario per apprendere una nuova moto, nuove gomme e un nuovo campionato. Il suo talento è eccezionale e sappiamo che potrà sorprenderci fin dall’inizio. C’è una grande determinazione all’interno del team per aiutare Yamaha a tornare dove merita. Con il loro impegno, la nostra struttura e il talento dei piloti, siamo convinti di poter crescere insieme e di incarnare davvero il messaggio ‘Rev Your Heart’”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/01/2026