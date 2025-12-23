La MotoGP resta su Sky Sport in esclusiva fino al 2027

La MotoGP continuerà ad avere Sky Sport come punto di riferimento in Italia fino al 2027, grazie a un nuovo accordo pluriennale che conferma la centralità del campionato nella programmazione della pay-tv. Sky e NOW trasmetteranno in diretta tutte le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3, con una selezione di appuntamenti delle tre classi visibile anche in chiaro su TV8. Il canale di riferimento resterà Sky Sport MotoGP, che da oltre dieci anni accompagna il pubblico con una copertura tra le più complete del panorama sportivo italiano: circa 30 ore di diretta ogni weekend, tra prove, gare, approfondimenti, analisi tecniche e contenuti originali. Una continuità che rafforza il legame tra il Motomondiale e un pubblico sempre più ampio e fedele.

GP Catalunya 2025, Start. Credits: MotoGP.com

Tecnologia, contenuti e una visione condivisa

A partire dai test di fine gennaio a Sepang, passando per l’intera stagione 2026 e fino al 2027, Sky continuerà a puntare su una narrazione immersiva, sostenuta da tecnologie di livello mondiale e da un team editoriale specializzato. Un impegno ribadito anche dalle parole dell’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, che ha sottolineato come la MotoGP rappresenti da 11 anni una colonna dell’offerta motorsport del gruppo. Dello stesso avviso Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, che ha evidenziato la crescita globale del campionato e il ruolo chiave di partner come Sky nel valorizzare lo spettacolo in pista. Con notizie, interviste e approfondimenti disponibili anche su Sky Sport 24, sito, app e social, il Motomondiale resta così al centro di un ecosistema mediatico pensato per accompagnare i tifosi dal pre-season alla bandiera a scacchi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/12/2025