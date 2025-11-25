Pedro Acosta vs rookie: il pilota MotoGP è davvero imbattibile? La sfida in video

Cinque giovanissimi piloti ''rookie'' in bagarre per sfidare – e battere – Pedro Acosta. Una serie di prove tra le quali misurarsi, con il premio finale di poter duellare, in una gara di 5 giri, con il pilota ufficiale KTM MotoGP. Ecco il video della challenge.

Acosta vs rookie: la sfida tra il rider MotoGP e i piloti ''in erba''

La prima sfida da superare è una gara di impennata. Tra i cinque piloti c'è chi inizia alla grandissima e chi soffre l'emozione e si produce in una gaffe: il peggiore viene eliminato (è il giapponese Mitani). La seconda challenge prevede una prova di frenata: è proprio Rammerstorfer, autore di un wheelie incredibile durante la prima sfida, ad essere il peggiore. Eliminato! Terza prova: la speed camera. I giovani talenti devono uscire da una curva il più velocemente possibile, la gara è sul filo del rasoio, bastano pochi km/h meno per essere eliminati: è Thompson il peggiore, ne restano solo due. L'ultima prova, prima di passare al duello corpo a corpo con Acosta, è una sfida di lentezza: uno slalom da effettuare nel più lungo tempo possibile. È l'americano Daniel Jr ad avere la peggio, appoggiando un piede a terra, lasciando quindi la qualificazione a Uriarte (pilota Moto3). Una gara tra spagnoli, con Acosta e Uriarte che si danno battaglia in una gara all'ultimo sangue su 5 giri. Staccate, sorpassi e curve affrontate al fulmicotone, Acosta nulla può contro il giovane Uriarte, ben abituato a correre con le piccole Moto3 KTM RC 250 R (e fresco vincitore della Red Bull Rookies Cup 2025). Nonostante il talento del pilota KTM MotoGP, il colpo di scena non è mancato in questa sfida organizzata da Red Bull Motorsports.

25/11/2025