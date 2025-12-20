F1 & MotoGP

MotoGP & F1 2026, si confermano 9 le sovrapposizioni del calendario

Avatar di Simone Valtieri, il 21/12/25

50 fa - Dai calendari ufficiali 2025 emergono ben 9 concomitanze tra MotoGP e F1

Dai due calendari diramati ufficialmente da FIM e FIA emergono ben 9 domeniche in cui Formula 1 e MotoGP correranno insieme

Con 24 Gran Premi di Formula 1 e 22 di MotoGP, anche il 2026 si annuncia come una delle stagioni più dense di sempre per gli appassionati di motorsport, con calendari lunghissimi che si estendono da fine febbraio fino a novembre inoltrato. Incrociando le date ufficiali di FIA e FIM, si conferma un dato ormai quasi tradizionale: saranno 9 le domeniche di sovrapposizione tra Formula 1 e MotoGP, esattamente come nel 2025. Un numero elevato ma non record, reso possibile da una pianificazione che cerca comunque di favorire l’alternanza tra i due campionati. Anche nel 2026 saranno poche le domeniche completamente “libere”, mentre dalla partenza della MotoGP in Thailandia e dall’esordio della F1 in Australia fino al finale autunnale ci sarà quasi sempre almeno una gara tra le due massime serie del motorsport mondiale.

Le concomitanze nel dettaglio

La prima sovrapposizione arriverà già a fine marzo, con Giappone (Suzuka) per la F1 e Americhe (Austin) per la MotoGP il 29 marzo, seguite il 12 aprile dalla classica accoppiata mediorientale Bahrain e Qatar. Il calendario europeo concentrerà più incroci ravvicinati: il 7 giugno Monaco e Balaton Park, il 28 giugno Spielberg e Assen, quindi il 13 settembre con Madrid e Misano, una concomitanza inedita visto l'esordio dell'appuntamento iberico. In Asia, nonostante la distanza geografica, si sovrapporranno Singapore e Indonesia l’11 ottobre, mentre il rush finale proporrà un vero e proprio tour de force: 25 ottobre con Stati Uniti (F1) e Australia (MotoGP), 1 novembre con Messico e Malesia e infine il 22 novembre, quando Las Vegas e Valencia condivideranno l’ultima grande domenica di incrocio stagionale. Nove date chiave che, tra fusi orari e programmazioni televisive, metteranno ancora una volta alla prova la resistenza dei tifosi più fedeli.

Un'immagine generata dall'IA di un GP misto tra F1 e MotoGP

I calendari Formula 1 e MotoGP 2026 a confronto

DataFormula 1MotoGP
01-mar-26   Thailandia - Buriram
08-mar-26Australia - Melbourne  
15-mar-26Cina - Shanghai  
22-mar-26   Brasile - Goiana
29-mar-26Giappone - SuzukaAmeriche - Austin
05-apr-26    
12-apr-26Bahrain - SakhirQatar - Lusail
19-apr-26Arabia Saudita - Jeddah  
26-apr-26   Spagna - Jerez
03-mag-26Miami - Miami Gardens  
10-mag-26   Francia - Le Mans
17-mag-26   Catalunya - Barcellona
24-mag-26Canada - Montreal  
31-mag-26   Italia - Mugello
07-giu-26Monaco - Monte CarloUngheria - Balaton Park
14-giu-26Spagna - Barcellona  
21-giu-26   Cechia - Brno
28-giu-26Austria - SpielbergPaesi Bassi - Assen
05-lug-26Gran Bretagna - Silverstone  
12-lug-26   Germania - Sachsenring
19-lug-26Belgio - Spa-Francorchamps  
26-lug-26Ungheria - Mogyorod  
02-ago-26    
09-ago-26   Gran Bretagna - Silverstone
16-ago-26    
23-ago-26Paesi Bassi - Zandvoort  
30-ago-26   Aragona - Alcaniz
06-set-26Italia - Monza  
13-set-26Spagna - MadridSan Marino - Misano A.
20-set-26   Austria - Spielberg
27-set-26Azerbaijan - Baku  
04-ott-26   Giappone - Motegi
11-ott-26Singapore - Marina BayIndonesia - Mandalika
18-ott-26    
25-ott-26Stati Uniti - AustinAustralia - Phillip Island
01-nov-26Messico - Città del MessicoMalesia - Sepang
08-nov-26San Paolo - Interlagos  
15-nov-26   Portogallo - Portimao
22-nov-26Las Vegas - Strip Circuit*Valencia - Cheste
29-nov-26Qatar - Lusail  
06-dic-26Abu Dhabi - Yas Marina  

*La gara di Las Vegas si disputerà sabato 21 novembre negli Stati Uniti, in notturna, e andrà in scena domenica 22 al mattino presto in Europa.

VEDI ANCHE
Calendario MotoGP 2026: tutti i circuiti, le date e i risultati
Calendario MotoGP 2026: circuiti, date, risultati, test
Sbk calendario 2026
Campionato Mondiale SBK, ecco il calendario 2026
F1 Sprint Race 2026: ufficiale il calendario con sei gare
Formula 1, ufficiale il calendario delle Sprint Race 2026 tra conferme e novità
Pubblicato da Simone Valtieri, 21/12/2025
Tags
F1 2026
Vedi anche