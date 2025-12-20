MotoGP & F1 2026, si confermano 9 le sovrapposizioni del calendario

Con 24 Gran Premi di Formula 1 e 22 di MotoGP, anche il 2026 si annuncia come una delle stagioni più dense di sempre per gli appassionati di motorsport, con calendari lunghissimi che si estendono da fine febbraio fino a novembre inoltrato. Incrociando le date ufficiali di FIA e FIM, si conferma un dato ormai quasi tradizionale: saranno 9 le domeniche di sovrapposizione tra Formula 1 e MotoGP, esattamente come nel 2025. Un numero elevato ma non record, reso possibile da una pianificazione che cerca comunque di favorire l’alternanza tra i due campionati. Anche nel 2026 saranno poche le domeniche completamente “libere”, mentre dalla partenza della MotoGP in Thailandia e dall’esordio della F1 in Australia fino al finale autunnale ci sarà quasi sempre almeno una gara tra le due massime serie del motorsport mondiale.

Le concomitanze nel dettaglio

La prima sovrapposizione arriverà già a fine marzo, con Giappone (Suzuka) per la F1 e Americhe (Austin) per la MotoGP il 29 marzo, seguite il 12 aprile dalla classica accoppiata mediorientale Bahrain e Qatar. Il calendario europeo concentrerà più incroci ravvicinati: il 7 giugno Monaco e Balaton Park, il 28 giugno Spielberg e Assen, quindi il 13 settembre con Madrid e Misano, una concomitanza inedita visto l'esordio dell'appuntamento iberico. In Asia, nonostante la distanza geografica, si sovrapporranno Singapore e Indonesia l’11 ottobre, mentre il rush finale proporrà un vero e proprio tour de force: 25 ottobre con Stati Uniti (F1) e Australia (MotoGP), 1 novembre con Messico e Malesia e infine il 22 novembre, quando Las Vegas e Valencia condivideranno l’ultima grande domenica di incrocio stagionale. Nove date chiave che, tra fusi orari e programmazioni televisive, metteranno ancora una volta alla prova la resistenza dei tifosi più fedeli.