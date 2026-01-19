Yamaha Monster Energy 2026: segui la presentazione del team ufficiale di Quartararo e Rins

Yamaha presenta il team ufficiale Monster Energy 2026: scopriamo le nuove M1 con motore V4 di Quartararo e Rins

Le presentazioni dei team MotoGP 2026 continuano e, dopo Ducati Pertamina Enduro VR46, Yamaha Prima Pramac, Aprilia Racing e Ducati Lenovo, ora tocca a Yamaha Monster Energy.

Yamaha Monster Energy 2026: il team svelato in diretta video

L'appuntamento col team Yamaha Monster Energy e le M1 con motore V4 di Quartararo e Rins è fissato per oggi, 21 gennaio, alle ore 8,45. Collegati sul nostro sito per seguire la presentazione in tempo reale.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/01/2026