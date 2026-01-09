Ducati Multistrada V4 2026: colori, versioni e prezzi della crossover

Ducati Multistrada V4 2026 si è arricchita quest'anno di una versione, la nuova V4 Rally. Scopriamo quindi colori, versioni e prezzi della crossover di Borgo Panigale.

Ducati Multistrada V4 2026: colori, versioni, prezzi

Multistrada V4 e V4 S 2026

La Multistrada V4 è disponibile in Ducati Red, mentre la V4 S – qui la prova – che si distingue principalmente per la presenza delle sospensioni semiattive, le pinze Brembo Stylema con dischi da 330 mm e il display maggiorato da 6,5'', aggiunge le livree Thrilling Black e Arctic White. Per Multistrada V4 S ci sono 3 differenti opzioni per i cerchi, che possono essere in lega – di serie – a raggi o forgiati (con un sovrapprezzo di 700 e 1.000 euro). I prezzi partono da 21.090 euro per V4, mentre V4 S attacca a 25.490 euro. Ma le Multistrada V4 non sono finite qui: oltre a V4 e V4 S ci sono altre 3 versioni.

Multistrada V4 Rally 2026

Ducati Multistrada V4 Rally 2026 in Jade Green

Dopo di loro c'è la nuova Multistrada V4 Rally, provata recentemente da Danilo. Per la globetrotter di Borgo Panigale la solita colorazione Ducati Red oltre alla caratteristica Jade Green/Brushed Aluminium, serbatoio maggiorato da 30 litri, sospensioni ad escursione maggiorata e pacchetto elettronico completo – Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection – con prezzi a partire da 29.190 euro per la V4 Rally Radar, ma ci sono anche Rally Adventure Travel&Radar – aggiunge ai radar selle riscaldate e valigie in alluminio – e Rally Full Adventure (in più anche scarico Akrapovic e parafango anteriore in carbonio).

Multistrada V4 Pikes Peak 2026

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2026

La Multistrada V4 Pikes Peak, che si distingue fondamentalmente per l'omonima livrea, la presenza delle sospensioni semiattive Öhlins, il monobraccio e i cerchi Marchesini forgiati, con anteriore da 17'', è in vendita con un prezzo a partire da 33.190 euro.

Multistrada V4 RS 2026

Ducati Multistrada V4 RS 2026

La Multi V4 RS, punta di diamante della famiglia Multistrada più sportiva, si eleva ulteriormente da una costola della Pikes Peak. Tutte le caratteristiche della ciclistica sono confermate, ma il motore diventa il V4 Desmosedici Stradale da 1.103 cc – lo stesso di Panigale e Streetfighter – per 180 CV (invece di 170). Per Multistrada V4 RS 2026 un prezzo a partire da 39.790 euro.

