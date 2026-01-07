Ducati World Première 2026: la prossima novità è in arrivo

Moto novità 2026

Il prossimo episodio della Ducati World Première 2026 è alle porte. Un nuovo modello sarà lanciato nei prossimi giorni: scopriamo di cosa si tratta e quando arriverà.

Ducati World Première 2026: Desmo450 MX Factory nella diretta video

Ducati vi dà il bentornato dalle feste con la prossima novità 2026. Si tratta di Desmo450 MX Factory, versione più agguerrita – a quanto pare – dell'enduro italiana. L'appuntamento per scoprirla è fissato per venerdì 9 gennaio alle ore 19,30: collegatevi qui sul nostro sito per scoprire insieme a noi la novità di Borgo Panigale.

