Ecco la nuova Ducati Panigale V4R: la massima espressione racing di Ducati

La seconda puntata delle Ducati World Première ha come protagonista forse la più ''nobile'' tra le ''Rosse di Borgo Panigale'', ovvero la nuova Ducati Panigale V4 R, la massima espressione della tecnologia racing applicata a una moto omologata per l’uso stradale. Prodotta in serie numerata, con targhetta dedicata sulla piastra di sterzo, la V4 R è il punto di incontro tra le vittorie in MotoGP e il futuro Superbike... alla portata dei ''comuni mortali''. Scopriamo insieme tutte le novità introdotte.

Motore Desmosedici Stradale R

Potenza e coppia da gara

Ducati Panigale V4 R, la moto dotata di scarico racing

Se l'argomento è il racing, non si può non iniziare parlando del motore. Il cuore della Panigale V4 R è il Desmosedici Stradale R da 998 cc, capace di erogare 218 CV in configurazione Euro 5+ e fino a 239 CV con scarico racing e olio Ducati Corse Performance.

Regime massimo: 16.500 giri/min in sesta marcia

Coppia massima: 114,5 Nm a 12.000 giri

Velocità: oltre 330 km/h con scarico racing

Grazie a pistoni alleggeriti, nuovo albero motore e iniettori riposizionati, il motore offre una curva di erogazione più piena e progressiva, garantendo prestazioni da riferimento. Ducati comunica un guadagno medio di 4 CV dai 4.000 giri fino al regime di potenza massima, con un allungo superiore grazie a 4 CV in più a 16.000 giri. Anche la curve di coppia ha subito variazioni, è tutta posizionata più in alto rispetto al modello precedente, con un

guadagno del 7% a 6.000 giri e del 3% nel valore massimo di 114.5 Nm a 12.000 giri, sempre secondo i dati forniti dal costruttore.

Aerodinamica di derivazione MotoGP

Ducati Panigale V4 R, il serbatoio satinato è una firma distintiva del design delle ''Erre''

L'aerodinamica non è certo una tematica secondaria sulle race replica di oggi. Sulla nuova Panigale V4 R arrivano in anteprima i Corner Sidepods, soluzione aerodinamica nata in MotoGP. Insieme alle nuove ali maggiorate (+25%), e al riposizionamento più all'interno di 1 cm delle pedane, migliorano ergonomia ed efficenza aerodinamica, con vantaggi in termini di precisione, stabilità e capacità frenante.

Cambio Ducati Racing Gearbox

Il Ducati Racing Gearbox (DRG) porta su strada lo schema di cambio delle MotoGP, con la folle posizionata sotto la prima marcia. Grazie al sistema Ducati Neutral Lock, si elimina il rischio di inserimenti involontari, rendendo la guida più sicura e le cambiate più rapide e fluide.

Ciclistica e sospensioni

Ducati Panigale V4 R, vista posteriore

Il telaio Front Frame e il forcellone Hollow Symmetrical Swingarm derivano direttamente dalla Panigale V4 2025. Rispetto a questa in versione S, la R adotta sospensioni Öhlins meccanica di ultima generazione (forcella Öhlins NPX25/30 pressurizzata con steli da 43 mm e ammortizzatore Öhlins TTX36, abbinate al nuovo ammortizzatore di sterzo Öhlins SD20) e offre ampie possibilità di regolazione per il perno forcellone, regolazione utile quando si cerca il limite in pista. I cerchi forgiati in alluminio e i freni Brembo Hypure completano un pacchetto ciclistico quasi pronto gara.

Elettronica avanzata

La Panigale V4 R integra il nuovo algoritmo Ducati Vehicle Observer (DVO) e strategie elettroniche evolute come il Race Brake Control e il controllo del freno motore ottimizzato. Il cruscotto TFT da 6,9” introduce la modalità Grip Meter, che mostra in tempo reale il livello di aderenza disponibile.

Accessori e personalizzazione

Ducati Performance propone una gamma di accessori dedicati: cerchi in carbonio, pacchetti freno PRO, carene racing e software DAVC Race Pro per ottimizzare le strategie di controllo in pista. Attraverso il configuratore online, ogni appassionato può creare la propria Panigale V4 R su misura.

Disponibilità e prezzo

La nuova Ducati Panigale V4 R sarà disponibile nelle concessionarie europee da novembre 2025, con distribuzione internazionale a partire da dicembre. Il prezzo? A partire da 43.990 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/09/2025