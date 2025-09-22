Moto novità 2026

Ducati World Première 2026: scopriamo la nuova Panigale V4 R

Avatar di Michele Perrino, il 23/09/25

3 ore fa - Ducati presenta la nuova Panigale V4 R 2026: scopriamola in video

In questo appuntamento della Ducati World Première 2026, un'altra novità: si tratta della nuova Panigale V4 R

Ducati è pronta per un altro episodio della World Première 2026. Nessuna sorpresa, la Casa bolognese ha già reso noto qual è il modello ''incriminato'': si tratta della nuova Panigale V4 R.

Ducati Panigale V4 R 2026: scoprila nella diretta video

L'appuntamento con la nuova Panigale V4 R incombe. L'incipit che Ducati utilizza per questo episodio della World Première 2026 è il seguente: ''La storia continua. Una saga fatta di velocità, prestazioni e design dove l’innovazione diventa emozione e il sogno prende forma. Preparati a viverla''. Per conoscere la nuova Panigale V4 R 2026 collegati qui sul nostro sito per la diretta video oggi, 23 settembre, alle ore 16.

VEDI ANCHE
Ducati Hypermotard V2 2026: motore, novità, data di arrivo
Ducati Hypermotard V2 2026: c'è anche lei in arrivo (foto spia)
Ducati, novità 2026: Panigale V4 R, Monster V2, DesertX V2
Ducati: ecco le novità 2026 in arrivo con le World Première
Ducati Panigale V4 S 2025 vs Panigale V2 S 2025: il test in pista
Ducati Panigale: V4 S vs V2 S. Qual è la migliore in pista? Il test
Pubblicato da Michele Perrino, 23/09/2025
Tags
ducatiducati panigale
Logo Ducati
Ducati
Vedi anche