Ducati World Première 2026: scopriamo la nuova Panigale V4 R

Ducati è pronta per un altro episodio della World Première 2026. Nessuna sorpresa, la Casa bolognese ha già reso noto qual è il modello ''incriminato'': si tratta della nuova Panigale V4 R.

Ducati Panigale V4 R 2026: scoprila nella diretta video

L'appuntamento con la nuova Panigale V4 R incombe. L'incipit che Ducati utilizza per questo episodio della World Première 2026 è il seguente: ''La storia continua. Una saga fatta di velocità, prestazioni e design dove l’innovazione diventa emozione e il sogno prende forma. Preparati a viverla''. Per conoscere la nuova Panigale V4 R 2026 collegati qui sul nostro sito per la diretta video oggi, 23 settembre, alle ore 16.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 23/09/2025