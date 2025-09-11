Ducati World Première 2026: le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS in video

Primo appuntamento con Ducati World Première 2026 di settembre: le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS in video

Le novità Ducati tornano protagoniste nel primo appuntamento della World Première 2026 oggi, 12 settembre. Ecco le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS nel video.

Ducati World Première 2026: primo appuntamento di settembre (ma ce ne sono altri)

La Ducati World Première 2026 conta già 5 appuntamenti, il primo dei quali ha svelato Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS. Giusto il tempo di scoprire loro che arriveranno altre novità, a settembre e ottobre: per conoscere il calendario delle Ducati World Première 2026 clicca qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/09/2025