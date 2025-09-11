Moto novità 2026

Ducati World Première 2026: le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS in video

Avatar di Michele Perrino, il 12/09/25

3 ore fa - Ducati World Première 2026: le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS

Primo appuntamento con Ducati World Première 2026 di settembre: le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS in video

Le novità Ducati tornano protagoniste nel primo appuntamento della World Première 2026 oggi, 12 settembre. Ecco le nuove Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS nel video.

Ducati World Première 2026: primo appuntamento di settembre (ma ce ne sono altri)

La Ducati World Première 2026 conta già 5 appuntamenti, il primo dei quali ha svelato Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS. Giusto il tempo di scoprire loro che arriveranno altre novità, a settembre e ottobre: per conoscere il calendario delle Ducati World Première 2026 clicca qui.

VEDI ANCHE
Ducati World Première 2026: le novità, le date delle dirette
Ducati World Première 2026: ecco quando saranno svelate le novità
KTM 690 SMC-R 2026 vs Ducati Hypermotard 698 Mono a confronto
KTM 690 SMC-R 2026 vs Ducati Hypermotard 698 Mono: sfida tra regine del divertimento
Ducati Desmosedici GP19 all'asta
All'asta la Ducati Desmosedici GP19 di Dovizioso! Tutte le informazioni
Pubblicato da Michele Perrino, 12/09/2025
Tags
ducati
Logo Ducati
Ducati
Vedi anche