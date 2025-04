Nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini: quanto costa la supersportiva?

La nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini – ve l'abbiamo raccontata qui – è l'ultima nata dalla sinergia tra la Casa di Borgo Panigale e quella di Sant'Agata Bolognese. Una limited edition caratterizzata da soluzione tecniche esclusive che nasce dalla base tecnica – già di prim'ordine – della Panigale V4 S. Ma quanto costa la supersportiva Ducati?

Ducati Panigale V4 Lamborghini: il prezzo

Ducati Panigale V4 Lamborghini 2025: vista laterale

La nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini, secondo quanto riportano i colleghi di Motorrad, viene venduta al prezzo di 74.400 euro, vale a dire oltre 40.000 euro in più rispetto ai 33.990 euro necessari per portarsi a casa una Panigale V4 S 2025. Una cifra che, al netto delle migliorie apportate, è legata all'esclusività della moto e alla sua tiratura limitata in 630+63 esemplari.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/04/2025