Ducati Panigale V4 Lamborghini: è lei la più potente e leggera

La nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini segna il terzo capitolo della storia tra la Casa di Borgo Panigale e quella di Sant'Agata Bolognese. Dopo Diavel 1260 Lamborghini e Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, ora tocca anche alla supersportiva Panigale. Scopriamo tutto sulla nuova moto in edizione limitata e numerata, la Panigale V4 più potente e leggera della famiglia, presentata alla Milano Design Week.

Una Panigale V4 ispirata alla Revuelto

Ad ispirare la nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini è la Revuelto, la prima supersportiva ibrida HPEV (High Performance Electrified Vehicle) di Sant'Agata Bolognese. Il motore V12 elettrificato raggiunge un totale di 1.015 CV per un rapporto peso/potenza che, grazie all'utilizzo di fibra di carbonio e materiali ultraleggeri, rappresenta un record per Lamborghini con 1,75 kg/CV. Le prestazioni, ovviamente, sono fenomenali: la Revuelto nello 0-100 km/h impiega soli 2,5 secondi, per una velocità massima di oltre 350 km/h.

Il design speciale della Panigale V4 Lamborghini

Sotto la Ducati Panigale V4 Lamborghini si ''nasconde'' una Panigale V4 S. Ma rispetto alla moto di serie questa speciale edizione limitata vanta una livrea dedicata, realizzata dal Centro Stile Ducati insieme a quello Lamborghini. I cerchi, in alluminio forgiato, sono stati disegnati specificatamente per questa moto e sono caratterizzati dallo stesso stile di quelli della Revuelto, mentre il codino e le ali sono stati ridisegnati dai designer Ducati riprendendo le linee della supersportiva di Sant’Agata Bolognese. La livrea della Panigale V4 Lamborghini è caratterizzata dal nero del carbonio con trama a vista e dettagli in Verde Scandal, Grigio Telesto e Grigio Acheso, mentre la sella dedicata, in materiale pregiato, richiama gli interni della Revuelto. Componenti come paracalore, paratacchi e parafanghi della V4 Lamborghini sono integralmente in carbonio e realizzati utilizzando la stessa trama che caratterizza le supercar sportive di Sant'Agata.

Il motore e la ciclistica della Panigale V4 Lamborghini

La Panigale V4 Lamborghini non è solo unica nella sua livrea, ma anche speciale per l'equipaggiamento. Il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc resta al suo posto ma, grazie al silenziatore omologato Akrapovič in titanio con fondelli in carbonio e a una calibrazione dedicata per il motore, la potenza massima cresce fino a 218,5 CV a 13.500 giri/min (+ 2,5 CV) e la coppia fino a 122,1 Nm a 11.250 giri/min (+ 1,2 Nm). Grazie alle numerosi componenti pregiate, poi, il peso in ordine di marcia senza carburante della Panigale V4 Lamborghini scende a 185 kg (-2 kg) per un rapporto potenza/peso di 1,18 CV/kg (+0,03): numeri che fanno di questa Panigale V4 la più potente e leggera della famiglia (almeno finché non arriva la nuova V4 R).

La Panigale V4 Lamborghini sarà realizzata in tiratura numerata e limitata di 630 pezzi + 63 – denominati ''Speciale Clienti'', disponibili solo per 63 clienti Lamborghini e personalizzabili ad hoc – e verrà consegnata a partire da settembre. Il prezzo della Panigale V4 Lamborghini non è stato reso noto ma, trattandosi di una versione speciale e in tiratura limitata, il suo valore supererà quasi certamente i 60.000 euro (come accadde per le Panigale V4 replica Bagnaia e Bautista nel 2022).

Potenza massima di 218,5 CV a 13.500 giri/min

Coppia massima di 122,1 Nm a 11.250 giri/min

Peso in ordine di marcia senza carburante di 185 kg

Rapporto potenza/peso di 1,18 CV/Kg

Codino dedicato, ispirato a Lamborghini Revuelto

Ali a disegno dedicato, ispirato a Lamborghini Revuelto

Cerchi forgiati con design Lamborghini Revuelto

Sella dedicata

Plexiglas racing

Kit frizione a secco

Piastra di sterzo in alluminio dal pieno con nome del modello e numero progressivo

Animazione dedicata del cruscotto al key-on

Chiave di contatto dedicata in alluminio con il numero progressivo

Pedane regolabili in alluminio dal pieno

Carenatura, parafango anteriore e posteriore, paracatena, paratacchi, cover forcellone, protezione scarico, coperchio alternatore, portatarga, coperchio pignone, protezione serbatoio, supporti strumentazione, rad-duct in fibra di carbonio

Cassa di trasporto dedicata in legno

Cavalletto dedicato in livrea moto

Telo coprimoto dedicato

Certificato d’autenticità

Box personalizzato per le componenti aggiuntive

Tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno (Non omologato per utilizzo su strada)

Convogliatori aria pinze freno in fibra di carbonio (Non omologati per utilizzo su strada

Kit rimozione portatarga (Non omologato per utilizzo su strada)

Coperchio frizione aperto in fibra di carbonio (Non omologata per utilizzo su strada)

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 09/04/2025