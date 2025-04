Desmo450 MX 2026: la prima moto da cross di Ducati è realtà. Caratteristiche e prezzi

Ducati Desmo450 MX 2026 è la prima moto da cross della Casa di Borgo Panigale, ma anche la prima dotata di distribuzione Desmodromica. Scopriamo tutte le caratteristiche, dal motore al telaio, passando per sospensioni e freni, fino alla data di arrivo e il prezzo.

Motore

Il monocilindrico da 449,6 cc con distribuzione Desmodromica rappresenta un unicum nel panorama del fuoristrada specialistico, offrendo la possibilità di sfruttare maggiormente ogni rapporto, in partenza e fra le curve, grazie ad un’erogazione particolarmente favorevole, che unisce coppia ai bassi e medi regimi a un allungo da riferimento. Il motore della Desmo450 MX eroga 63,5 CV a 9.400 giri/min – il limitatore è fissato a 11.900 giri/min – e 53,5 Nm a 7.500 giri/min. Il 70% della coppia massima già a 4.200 giri, rende la Desmo450 MX meno impegnativa e affaticante rispetto a una 450 tradizionale, dichiara Ducati.

Manutenzione

Importanti, a maggior motivo per una moto del genere, gli intervalli di manutenzione della Desmo450 MX: la sostituzione del pistone è fissata a 45 ore, insieme al controllo gioco valvole, mentre la revisione totale del motore a 90 ore.

Elettronica

La Desmo450 MX è la prima moto da cross al mondo equipaggiata con un Traction Control in grado di definire con precisione l’effettivo slittamento della ruota posteriore (domanda di brevetto depositata). il Ducati Traction Control (DTC) implementato sulla Desmo450 MX è dotato di 4 livelli di intervento e calibra il taglio di potenza in funzione del reale slittamento della ruota posteriore garantendo, a detta di Ducati, efficacia, prontezza e linearità di intervento (il Ducati Traction Control può essere disattivato istantaneamente per poi riattivarsi automaticamente poco dopo). La dotazione elettronica della Desmo450 MX 2026 comprende anche Launch Control ed Engine Brake Control, che, come il DTC, sono configurabili su diversi livelli di intervento e associabili a 2 Riding Mode che il pilota può adattare alle proprie esigenze e alle caratteristiche del tracciato attraverso l’App X-Link. Il cambio è dotato di Quickshifter in innesto.

Ciclistica

Il telaio perimetrale in alluminio è stato disegnato in modo da avere il minor numero possibile di saldature – sono 11 i pezzi – a tutto vantaggio della solidità, della leggerezza e rigidezza della struttura, il tutto con un peso inferiore ai 9 kg. La parte anteriore, che collega il cannotto di sterzo con l’attacco superiore dell’ammortizzatore, è costituita da un unico elemento fuso. Il forcellone fuso in alluminio è dotato di un leveraggio con link in alluminio forgiato.

Sospensioni e freni

Le sospensioni sono Showa, con una forcella completamente regolabile, con steli rovesciati da 49 mm, 310 mm di corsa e trattamento Kashima Coating sui foderi. L’ammortizzatore, anch'esso completamente regolabile, ha un'escursione ruota di 301 mm. Per definire al meglio il setup – e a testimonianza della bontà delle soluzioni scelte – Alessandro Lupino ha corso tutta la prima parte del Campionato Italiano con le sospensioni di serie. I freni sono Brembo, all’anteriore una pinza flottante a due pistoncini morde il disco Galfer da 260 mm, dietro una pinza a singolo pistoncino lavora su un disco Galfer da 240 mm. La Ducati Desmo450 MX ha un peso di 104,8 kg, pronta all’uso ma senza benzina.

La nuova Ducati Desmo450 MX 2026 sarà disponibile da giugno in Europa, con un prezzo a partire da 12.990 euro. Il catalogo accessori permetterà agli appassionati di realizzare una replica delle Ducati Desmo450 MX guidate nel Mondiale MXGP da Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini. Tutti i dettagli della 450 MX Factory, infatti, sono disponibili sul catalogo Ducati Performance ad eccezione delle sospensioni ufficiali Showa, non acquistabili dai privati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 03/04/2025