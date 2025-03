Ducati Streetfighter V2 S 2025: la tecnica, le novità, come cambia rispetto alla precedente e il prezzo

La Streetfighter V2 2025, presentata all’ultima edizione di EICMA, è una moto completamente nuova che con la precedente versione non ha in comune neanche una vite. Addirittura, le differenze sono così profonde da interessare la filosofia del modello. Come tutte le Streetfighter è stretta parente di una supersportiva. Ma se la precedente Panigale V2 era una vera race replica, ovvero una moto da pista adattata alla strada, la nuova versione – come tutte le sue rivali nate di recente – nasce con un occhio di riguardo all’utilizzo stradale ed è capace di belle cose anche in pista. Ducati la presenta con orgoglio come la ‘Fighter più leggera mai creata. Col suo peso di 175 kg in ordine di marcia senza benzina stacca di ben 18 kg la versione precedente (193 kg, nelle stesse condizioni). A onor del vero, va anche detto che coi suoi 120 CV è la Streetfighter meno potente della storia del modello. La “vecchia” V2 ne aveva 153 di CV, e la prima 848 ne aveva 132. Di fatto, per numeri, prezzo e filosofia la ‘Fighter 2025 è vicinissima a un’altra nuda Ducati, la Monster SP. Vedremo poi nella tabella dedicata come le due moto giochino sullo stesso terreno, e sarà interessante scoprire come Ducati gestirà la convivenza dei due modelli. Ora, però, dedichiamoci alla Streetfighter V2 2025, già in vendita e disponibile in versione standard (15.890 euro f.c.), S (18.290 euro f.c.) e 35 kW.

Ducati Streetfighter S V2 2025: forcellone a doppio braccio e codino all'insù

La Streetfighter V2 2025 è equipaggiata col nuovissimo bicilindrico a V di 90° (quasi un bicilindrico a L, dato che è ruotato all’indietro di soli 20°) di 890 cc, cilindrata ottenuta con misure di alesaggio e corsa superquadre di 96x61,5 mm. Si tratta di un motore costruito con grande attenzione al peso: con i suoi 54,4 kg è di ben 9 kg più leggero rispetto al Superquadro 955 ed è addirittura più leggero del Desmodue raffreddato ad aria e olio delle Scrambler 800 (di quasi 6 kg). Questo propulsore esiste in due versioni. Quella impiegata su Streetfighter V2 e Panigale V2 è la più performante. La seconda, impiegata sulla Multistrada V2 (qui la nostra prova), ha valori di picco leggermente meno brillanti (115 CV contro 120 e 92,1 Nm contro 93,3, espressi ai medesimi regimi di 10.750 e 8.250 giri/min), alternatore più potente, massa volanica superiore, rapportatura differente. È alimentato attraverso corpi farfallati ride by wire di 52 mm di diametro e ha distribuzione a doppio albero a camme in testa con bilancieri a dito (quelli dell’aspirazione hanno riporto DLC) e molle di richiamo. Le valvole hanno diametro di 38,2 mm lato aspirazione e 30,5 mm lato scarico. Quelle di aspirazione sono cave, per un risparmio di peso del 5%. Sempre sul lato dell’aspirazione, a vantaggio di rendimento volumetrico e regolarità di funzionamento, è presente un sistema di fasatura variabile che agisce sulla rotazione dell’albero a camme, senza soluzione di continuità, su di un range di 52°.

Ducati Streetfighter S V2 2025: il nuovo motore V2 ''esploso''

Nuovo twin longitudinale V2, a 4.000 giri/min c'è l'80% della coppia massima

L’accensione è affidata a una candela per cilindro; il rapporto di compressione è di 13,1:1; le canne in alluminio sono riportate e inserite nel basamento sicché le due teste siano fissate direttamente a esso. Lo spazio nella V formata dai cilindri è stato sfruttato posizionando la pompa dell’acqua sulla testa del cilindro anteriore e uno scambiatore di calore acqua-olio. Il basamento è a carter semi secco con pompe di recupero, la frizione in bagno d’olio è antisaltellamento, il cambio è a sei marce, elettronico bidirezionale. A detta della Casa, nel range 4.000-11.000 è sempre disponibile un valore di coppia uguale o superiore all’80% del massimo. Il limitatore interviene a 11.000 giri/min nelle prime quattro marce e a 11.350 giri/min nelle ultime due. Riguardo la manutenzione, i tagliandi sono fissati ogni anno o 15.000 km con controllo e registrazione del gioco valvole ogni 30.000 km.

Come molte Ducati, la Streetfighter V2 2025 sfrutta il motore come elemento portante. Di fatto è il bicilindrico a fare da telaio. Nella parte superiore, il twin è collegato a una struttura monoscocca in alluminio che lo collega all’avantreno e che ha funzione di airbox. Il telaietto posteriore, fissato alla monoscocca e al cilindro posteriore, è in alluminio. Il forcellone – a doppio braccio, in alluminio – è incernierato direttamente al motore. L’ammortizzatore è in posizione laterale e collega forcellone e motore senza interposizione di leveraggi. I cerchi sono in alluminio, di misura 3,5x17” l’anteriore e 5,5x17” il posteriore. Le gomme di primo equipaggiamento sono Pirelli Diablo Rosso 4 in misura 120/70 – 190/55. Reparto freni: davanti ci sono dischi di 320 mm di diametro abbinati a pinze Brembo M50 (monoblocco ad attacco radiale) e una pompa radiale PR16/21, sempre Brembo. Dietro c’è un disco di 245 mm con pinza Brembo flottante a due pistoncini. Le sospensioni sono Öhlins, completamente regolabili. La forcella NIX30 garantisce alla ruota 120 mm di escursione, il “mono” permette una corsa alla ruota di 160 mm. Presente anche un ammortizzatore di sterzo Sachs. Il serbatoio ha 15 litri di capacità. Le quote ciclistiche hanno i seguenti valori: inclinazione del cannotto di sterzo di 24,1°, avancorsa di 103 mm, interasse di 1.493 mm, altezza sella di 838 mm.

Ducati Streetfighter S V2 2025: il family feeling con le sorelle attuali e del passato è forte

Com’è lecito aspettarsi da una moto di questo rango, il “pacchetto” di sistemi elettronici di supporto alla guida è piuttosto completo e coadiuvato dalla presenza di una piattaforma inerziale a sei assi. Sono presenti:

ABS cornering (3 livelli di intervento, dal più “racing” con sorveglianza sulla sola ruota anteriore al più “safe”)

Controllo di trazione (8 livelli di intervento + off)

Controllo dell’impennata (8 livelli di intervento + off)

Regolazione del freno motore (3 livelli di intensità)

Curve di erogazione (3, dalla più sportiva alla più dolce con potenza limitata a 95 CV)

Aiuto per le partenze lanciate

Pit limiter

Questi sistemi sono coordinati da quattro modalità di guida personalizzabili: Race, Sport, Road, Wet. L’interfaccia tra il pilota e le varie funzioni è un display TFT a colori di 5” con più modalità di visualizzazione dei dati, due dedicate alla strada e una specifica per la pista.

L'allestimento delle due moto è piuttosto simile, tutto quello che cambia è elencato nella tabella. Ogni altra voce (potenza, coppia, interasse, eccetera) è da considerare identica.

V2 S V2 Sospensioni meccaniche, completamente regolabili. Forcella e ''mono'' Öhlins, ammortizzatore di sterzo Sachs meccaniche, completamente regolabili. Forcella Marzocchi, ''mono'' KYB, ammortizzatore di sterzo Sachs Batteria al litio al piombo Configurazione monoposto con kit biposto biposto ''Pacchetto'' elettronico composto da ABS cornering; controllo di trazione; controllo dell'impennata; regolazione freno motore; mappature di erogazione; aiuto per le partenze lanciate; pit limiter ABS cornering; controllo di trazione; controllo dell'impennata; regolazione freno motore; mappature di erogazione Peso in ordine di marcia, senza benzina 175 kg 178 kg Prezzo f.c. 18.290 euro 15.890 euro

Ecco qui invece una tabella di confronto riepilogativa con le caratteristiche salienti della nuova Streetfighter V2 S, della sua ''rivale in casa'' Monster SP e della precedente 'Fighter V2.

Monster SP Streetfighter V2 S 2025 Streetfighter V2 2022-2024 Motore Testastretta 11°, bicilindrico a V di 90°, 937 cc V2, bicilindrico a V di 90°, 890 cc Superquadro, bicilindrico a V di 90°, 955 cc Potenza 111 CV a 9.250 giri/min 120 CV a 10.750 giri/min 153 CV a 10.750 giri/min Coppia 93 Nm a 6.500 giri/min 93 Nm a 8.250 giri/min 101 Nm a 9.000 giri/min Sospensioni Öhlins meccaniche, completamente regolabili. Ammortizzatore di sterzo Öhlins meccaniche, completamente regolabili. Ammortizzatore di sterzo meccaniche, completamente regolabili. Forcella Showa, ''mono'' Sachs. Ammortizzatore di sterzo Interasse, avancorsa, inclinazione cannotto di sterzo 1.472 mm, 87 mm, 23° 1.493 mm, 103 mm, 24,1° 1.465 mm, 94 mm, 24° Altezza sella 840 mm 838 mm 845 mm Capacità serbatoio 14 litri 15 litri 17 litri Peso in ordine di marcia, senza benzina 177 kg 175 kg 193 kg Prezzo f.c. 15.890 euro 18.290 euro - - -

Ducati Monster SP: per la Streetfighter V2, una rivale in casa

Pubblicato da Fabio Meloni, 27/03/2025