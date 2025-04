Ducati World Première 2026: oggi la prima novità moto del futuro

La prima Ducati World Première 2026 ci svelerà oggi in video diretta qual è la prossima moto nata a Borgo Panigale

Con Ducati World Première 2026 la Casa di Borgo Panigale è pronta per presentare la prima novità del nuovo anno. Subito dopo Streetfighter V4 2025 – trovate qui la prova – e nuova Streetfighter V2, ecco un'altra novità targata 2026. Scopriamola insieme.

Ducati World Première 2026: appuntamento oggi con la diretta video

Nessun sorpresa, la Ducati World Première 2026 di oggi sarà l'occasione per presentare al pubblico la nuova Desmo450 MX, la prima moto da cross della storia Ducati. ''Una moto sviluppata sui campi di gara, con soluzioni uniche, che apre la strada a una gamma completa di motori e moto da fuoristrada'', recita il comunicato da Borgo Panigale. L'appuntamento con la nuova Ducati è per oggi, 2 aprile, alle ore 16: restate collegati con noi per scoprire la nuova Desmo450 MX 2026.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/04/2025