KTM: addio al monocilindrico per Duke e Adventure? Le 490 saranno bicilindriche

Dopo mesi di forte difficoltà, grazie all’intervento salvifico di Bajaj, KTM continua a lavorare sul futuro. La conferma arriva - come spesso capita nell’ultimo periodo - direttamente dai social, dove sono stati pubblicati degli scatti rubati di due prototipi austriaci in azione: una Adventure e una Duke di piccola cilindrata.

PENSIONAMENTO PER IL MONOCILINDRICO, ARRIVA IL BICILINDRICO 490(?)

Chi ha postato le immagini non avrà probabilmente indovinato il pronostico (le 790 sono infatti dotate di doppio disco freno all’anteriore), ma ci ha fornito i materiali per dare quella che è la vera notizia, ovvero il pensionamento del monocilindrico 390 sulle piccole Duke e Adventure del futuro, in luogo di un più moderno e – probabilmente – performante nuovo motore bicilindrico parallelo frontemarcia, come lasciano intendere i doppi collettori di scarico che escono dalla testata per andare ad unirsi nel catalizzatore qualche centimetro più in basso, posizionato sotto al basamento.

Impossibile intuire con certezza la cilindrata da pochi scatti di bassa qualità, ma andando con un po’ di logica possiamo ipotizzare che si tratti di un motore di almeno 450cc, con i modelli che verrebbero dunque denominati 490 Duke e 490 Adventure.

LE VEDREMO PRESTO… MA NON PRESTISSIMO

KTM ha presentato recentemente la 390 SMC R

Per il veterano monocilindrico LC4 di piccola cubatura sarà dunque tempo di meritato riposo dopo aver consentito giornate di divertimento a migliaia di appassionati in tutto il mondo. Per il momento, però, c’è ancora del lavoro da fare dato che proprio di recente sono state annunciate (e le metteremo presto alla prova) lenuove 390 Enduro, SMC e Adventure. Il bicilindrico arriverà ma non subito, probabilmente lo vedremo nel 2027 al netto di eventuali accelerazioni improvvise allo sviluppo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 20/08/2025