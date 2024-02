L'incredibile drone che a 300 km/h insegue e filma la Red Bull a Silverstone

La Red Bull non si accontenta dei record ottenuti nell'ultimo mondiale di F1 e, alla vigilia della nuova stagione, regala agli appassionati le immagini di Max Verstappen inseguito dal drone più veloce al mondo. La nuova tecnologia è sviluppata assieme al team olandese - e di dove se no - ''Dutch Drone Gods'' e offre la vista in prima persona più veloce mai realizzata di una vettura di F1 in azione. Il filmato è stato registrato sul circuito di Silverstone, con Verstappen che si è messo al volante della nuovissima RB20.

La Red Bull di Verstappen inseguita dal drone

PRESTAZIONI DA URLO Il drone era pilotato manualmente da Ralph Hogenbirk, noto anche come Shaggy FPV. Per svilupparlo ci è voluto più di un anno, ma le sue prestazioni sono sbalorditive: accelera due volte più velocemente di una vettura di F1, raggiungendo i 300 km/h in appena 4 secondi, e può toccare una velocità massima di oltre 350 km/h. Dopo i primi progetti disegnati nel laboratorio di Dutch Drone Gods a Eindhoven, lo sviluppo è stato seguito in collaborazione con Red Bull Advanced Technologies, il ramo ingegneristico della scuderia di F1. Quest'ultimo si è occupato di progettare e produrre le carenature aerodinamiche leggere e i bracci strutturali di supporto del motore, contribuendo a ridurre la massa totale del drone di circa il 10%. Prima dell'esperienza di Silverstone sono stati effettuati numerosi test che hanno coinvolto le vetture RB8 e RB19 affidate al pilota di riserva Liam Lawson e all'ex pilota David Coulthard.

Il drone sorvola la Red Bull di Verstappen a Silverstone

IMPRESA FOLLE Nonostante le prestazioni sbalorditive, riuscire a inseguire una vettura di F1 non è semplice. Il pilota controllava la rotta di volo attraverso un radiocomando, seguendo la traiettoria esclusivamente attraverso degli occhiali che fornivano una visione a bassa risoluzione del punto di osservazione del drone. L'angolazione della telecamera veniva regolata attraverso un pedale, richiedendo una grande coordinazione per ottenere un primo piano fluido della RB20 lanciata a oltre 300 km/h. ''Questo è un drone speciale perché è l’unico con una telecamera montata che vada così veloce. È completamente costruito su misura, è unico nel suo genere. È un progetto molto impegnativo creare un drone che sia abbastanza veloce da tenere il passo e mantenere l’auto a pieno formato, catturando allo stesso tempo lo scatto in modo interessante - ha commentato il pilota del drone Shaggy FPV - Questa è stata sicuramente la ripresa più folle che ho fatto finora''. Un altro aspetto da tenere d'occhio era la relativa durata della batteria, ridotta notevolmente dalle prestazioni incredibili del drone. L'autonomia è di circa 3 minuti.

Shaggy FPV con gli occhiali e il telecomando necessari per pilotare il drone

PRESTO IN TV Le riprese attraverso i droni sono già sbarcate in alcuni sport in cui la velocità è un elemento imprescindibile, ad esempio le gare di discesa libera di sci alpino. In un futuro molto prossimo anche il modo in cui vediamo la F1 potrebbe essere rivoluzionato. Coulthard ha sottolineato: ''Quando vedi le inquadrature grandi e ampie perdi la prospettiva sulla velocità dell’auto. Ci sono così tante applicazioni per dare davvero ai fan la sensazione di cosa vuol dire essere su una di queste auto da corsa. Quando hai il drone da vicino in quel modo, sei immerso nell'intera esperienza. Sono sicuro che in un futuro non troppo lontano lo vedremo come parte della nostra trasmissione''.

Max Verstappen con il pilota del drone Shaggy FPV

SORPRESO ANCHE VERSTAPPEN L'esperienza di essere inseguito da un drone in grado di tenere il passo della sua Red Bull RB20 ha sorpreso anche Verstappen: ''Non avrei mai pensato di vedere un drone andare così veloce solo per le riprese della telecamera. Non sapevo che mi seguisse mentre guidavo sul bagnato, e in alcuni punti mi era molto vicino. Sono rimasto davvero sorpreso dalla velocità con cui riusciva a tenere il passo e anche quanto potrebbe avvicinarsi negli angoli. Offre una prospettiva un po’ diversa nel guardare la F1''. Qui sotto il video con le riprese effettuate dal drone.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/02/2024