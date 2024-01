Red Bull RB17, nel 2024 la hypercar da 5 milioni di euro (solo pista)

Dopo i clamorosi successi in Formula 1, sembra che Red Bull voglia continuare la propria esperienza nel mondo dell'automobilismo. Anzi, siamo già ben oltre le intenzioni, visto che si appresta a entrare nel mondo delle hypercar, mettendosi in competizione diretta con modelli come Aston Martin Valkyrie e Mercedes-AMG One. Dietro questa nuova creatura c'è il celebre ingegnere Adrian Newey, direttore tecnico della scuderia di F1 (e progettista della stessa Valkyrie). PAre che la vettura faccia la sua comparsa entro il 2024, come confermato da Christian Horner, il principale del team di Formula 1, durante un'intervista a Sky Sport. Cos'altro sappiamo?

F1 GP Canada 2023, Montreal: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria

OLTRE I 1.200 CV Conosciuta con la sigla di progetto ''RB17'', l'hypercar Red Bull promette di essere un concentrato di aerodinamica estrema e meccanica sopraffina, grazie a un motore V8 ibrido biturbo capace di generare oltre 1.250 CV. Realizzata con l'expertise interna di Red Bull Advanced Technologies (RBAT), la RB17 sarà destinata esclusivamente a un utilizzo in pista. Quindi niente ''gite della domenica'', ma soltanto un giro veloce in circuito per la ricerca della massima prestazione. Le prime indiscrezioni suggeriscono che il team austriaco miri a un peso di 900 kg, rendendola più leggera (per fare un esempio) della Valkyrie della Aston Martin nella sua configurazione AMR Pro (qui la potete vedere e sentire in video). La vettura sarà una due posti, caratterizzata da un passo più lungo, ruote di dimensioni maggiori e un centro di gravità più basso (sempre rispetto a Valkyrie).

F1, il logo Red Bull nel paddock

SOLO 50 UNITÀ Il motore V8 biturbo, accoppiato a un modulo ibrido, è sviluppato da un fornitore esterno di cui non è stato reso noto il nome. Degli oltre 1.200 CV complessivi, ulteriori 150 CV potranno essere ottenuti con un sistema di recupero dell'energia, migliorando la coppia e riducendo il ''turbo lag''. L'aerodinamica sarà uno dei punti di forza della RB17, incorporando tecnologie sofisticate per gestire al meglio i flussi d'aria sotto la vettura, prevenendo turbolenze. La produzione di questa hypercar sarà limitata a circa 15 unità all'anno, per un totale complessivo di 50 esemplari. Red Bull stima un prezzo di listino intorno ai 5,5 milioni di euro, tasse escluse.

