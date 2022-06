Aston Martin Valkyrie: la AMR Pro si scatena in pista (video)

Dove andare con un V12 da 1.000 CV se non fra i cordoli di un tracciato americano come Laguna Seca? Adrenalina al top nei video in soggettiva

IN FORMULA 1 CON UN’AUTO DI SERIE? Ammettiamolo, il team di Formula 1 della Aston Martin che da un volante al pluricampione del mondo Sebastian Vettel e al talentuoso Lance Stroll, sta viaggiando un po’ nelle retrovie in questo mondiale 2022. Un po’ provocatoria, ci viene in mente l’idea che i due bravi piloti potrebbero provare a correre con la Valkyrie AMR Pro della 24h di Le Mans piuttosto che con l’attuale monoposto AMR22 F1. A parte gli scherzi, in effetti l'Aston Martin ha affermato che la versione definitiva della Valkyrie sarebbe in grado di eguagliare un'auto di F1 su una pista. Dichiarazione “forte” ma non del tutto campata per aria, se presa con le dovute proporzioni. Innanzitutto, va registrato che le consegne dell'auto ai clienti sono iniziate alcuni mesi fa e il costruttore britannico ha già portato i modelli Valkyrie AMR Pro in vari circuiti per mostrare tutto il suo potenziale.

Aston Martin Valkyrie: la stradale ai collaudi, la AMR Pro in pista L’HYPERCAR INGLESE IN PISTA Di recente, alcuni esemplari di AMR Pro sono stati portati sul circuito di Laguna Seca e un piccolo gruppo di fortunati invitati ha avuto la possibilità di salire a bordo per qualche giro mozzafiato. Ovviamente, la hypercar britannica non ha dimostrato di essere veloce come una F1, ma è sicuramente molto, ma molto, veloce. Tra coloro che hanno fatto il giro della vita sulla Valkyrie c'era Evan Lewis del canale YouTube AerialAutomotive. Le clip di Lewis includono alcune eccezionali riprese a bordo dell'auto, oltre ad alcune immagini dall’esterno, che ci danno l'opportunità di provare quanto è veloce e quanto suona straordinario il suo motore. Vediamole insieme in questo video con immagini in soggettiva, davvero da pelle d'oca.

VELOCE COME IL VENTO L’Aston Martin non ha ancora registrato un tempo ufficiale sul giro a Laguna Seca, ma alcuni frame ci mostrano un giro completo a bordo, che l'auto ha completato in circa 1’20”. Di fatto, si è rivelata molto più veloce dell'1’25”44 della Czinger 21C e dell'1’27”62 della McLaren Senna. Tuttavia, non è così rapida come le attuali auto da corsa della Daytona Prototype International (DPi), che possono chiudere il giro in circa 1’15”, né sarebbe neanche lontanamente vicino a quello che potrebbe fare un'auto di Formula 1. Tempo sul giro a parte, è difficile non rimanere colpiti dalla Valkyrie AMR Pro, soprattutto perché è dotato di un V12 aspirato da 6,5 ​​litri che sprigiona la bellezza di 1.000 CV e 546 Nm di coppia. Questo motore non è solo potente, ha un sound davvero fuori dal comune. Vi lasciamo con un altro video per vedere (e ascoltare) le imprese fra i cordoli del circuito americano.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2022