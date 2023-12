F1, i premi in denaro del 2023: 140 milioni di dollari per Red Bull, 110 alla Ferrari

Dopo il dovere viene il piacere, anche in Formula 1: così, dopo il pagamento delle ingenti somme per l’iscrizione al prossimo campionato del mondo, adesso i team si preparano a ricevere il bottino dei premi di fine stagione. Come scritto nei giorni scorsi, le regole della categoria prevedono infatti che i team che hanno ottenuto più punti debbano pagare una cifra più alta, e si capisce quanto, per la Red Bull del dominante Max Verstappen, l’esborso sia stato cospicuo. Allo stesso tempo però anche i premi di fine campionato sono commisurati al posizionamento in classifica, e non sorprende come sia proprio il team di Milton Keynes ad aver ricevuto le somme più alte.

F1 2023, GP Las Vegas: la partenza

MONTEPREMI A svelare le somme ricevute dai team a titolo di premio per il posizionamento in classifica – sono quindi esclusi dal conteggio eventuali extra, come ad esempio il bonus storico ricevuto tutti gli anni dalla Ferrari per aver partecipato a ogni stagione di F1 (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di dollari) o i bonus per i risultati delle ultime stagioni – è il reportage di RacingNews365. Secondo il magazine, con le attuali regole il team vincitore del campionato dovrebbe ottenere il 14% del montepremi totale stimato in circa un miliardo di dollari, mentre a chi si posiziona al decimo e ultimo posto spetterebbe il 6%: una forbice che si è assottigliata nell’ultima versione del Patto della Concordia, visto che in precedenza il team campione iridato si portava a casa il 20% del montepremi.

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Italia: la partenza

140 MILIONI PER RED BULL RacingNews365 riporta quindi la “classifica” dei premi: Red Bull ovviamente è al comando con una somma di 140 milioni di dollari, corrispondenti a 126 milioni di euro al cambio attuale. Alla Haas fanalino di coda spetterebbero dunque 60 milioni di dollari, circa 54 milioni nella nostra valuta. La Ferrari, terza in classifica, dovrebbe invece ricevere intorno ai 122 milioni di dollari, 110 al cambio in euro, poco meno della Mercedes, che si “ferma” a 131 milioni di dollari (118.5 in euro). Di seguito la tabella di riepilogo dei premi per i Costruttori in base al posizionamento nella stagione 2023 di Formula 1.

LA TABELLA DEI PREMI DEL MONDIALE F1 2023 SECONDO RACINGNEWS365

Pos Team Premi in $ Premi in € 1 Red Bull-Honda 140 milioni 123.63 milioni 2 Mercedes 131 milioni 118.49 milioni 3 Ferrari 122 milioni 110.35 milioni 4 McLaren-Mercedes 113 milioni 102.21 milioni 5 Aston Martin-Mercedes 104 milioni 94.07 milioni 6 Alpine-Renault 95 milioni 85.93 milioni 7 Williams-Mercedes 87 milioni 78.69 milioni 8 AlphaTauri-Honda 78 milioni 70.55 milioni 9 Alfa Romeo-Ferrari 69 milioni 62.41 milioni 10 Haas-Ferrari 60 milioni 54.27 milioni

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/12/2023