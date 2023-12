L'errore che ha "messo in imbarazzo" Max Verstappen nella dominante stagione F1 2023

Per il campione del mondo in carica la stagione 2023 di Formula 1 è stata perfetta. O quasi: nel bilancio di fine anno, il pilota Red Bull ha ricordato un paio di momenti negativi

Il 2023 di Max Verstappen è stato perfetto. O quasi: per stessa ammissione del tre volte campione del mondo di Formula 1, anche se la stagione è stata dominante e forse (come sperano i suoi rivali) irripetibile, ci sono stati un paio di errori che l’olandese ha voluto ricordare nel bilancio di fine anno. Intervistato dal quotidiano svizzero Blick, Verstappen ha infatti ammesso di essersi addirittura imbarazzato per il piccolo errore commesso nelle fasi finali della Q1, in qualifica.

F1 GP Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing)

MAX IMBARAZZATO “Ho commesso solo un grave errore quest’anno – ha spiegato il campione del mondo in carica – quando uscendo dal garage ho colpito il muro dei box. Devo dire che è stato piuttosto imbarazzante. Poi anche il weekend di Singapore non è stato perfetto, sfortunatamente a causa del fatto che ho commesso un errore con l’assetto e questo ha portato alla nostra unica sconfitta nel 2023”. Il riferimento è ovviamente alla vittoria di Carlos Sainz, unico successo non Red Bull di una stagione dove Max è salito sul gradino più alto del podio per 19 volte, con Perez vincitore dei restanti altri due GP.

VEDI ANCHE

Max has hit the wall in the pitlane! Red Bull need to change his front wing 😬#F1 #BritishGP pic.twitter.com/5bwnQWUdvS — Autosport (@autosport) July 8, 2023

BASSA PRESSIONE Verstappen ha poi anche parlato del suo dominio e di quanto vincere con così grande facilità non sia per lui un problema. “Mi manca la pressione degli avversari? No, sono contento di come è andato questo campionato. Di sicuro ho apprezzato i duelli che ho avuto, ma adesso mi godo i successi che possiamo festeggiare come team. Mi piace dominare le gare, perché comunque devo sempre lottare con me stesso. Non mi interessa solo il risultato finale, provo sempre a fare tutto al meglio quando sono in macchina, in modo da capire e migliorare le cose”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/12/2023