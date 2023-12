Max Verstappen e i numeri di un'annata da record: battuti diciannove primati

Jim Clark e la Lotus, Ayrton Senna e la McLaren, Michael Schumacher e la Ferrari, Lewis Hamilton e la Mercedes, Max Verstappen e la Red Bull. Il campione olandese e la scuderia austriaca, insieme, stanno scrivendo pagine di storia della Formula 1, nella quale oramai appaiono al pari dei binomi citati, e forse anche di più. Questo, almeno, dicono i numeri, visto che nel 2023 SuperMax ha stabilito una serie di primati incredibili, alzando un'asticella che era già bella alta dopo quasi tre quarti di secolo di storia. Di seguito un elenco dettagliato di tutti i record fissati in questa stagione dal binomio Verstappen-Red Bull

F1 GP Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria

VITTORIE (3) Nel corso del 2023, i primi numeri che balzano all'occhio sono quelli delle vittorie: Max Verstappen ha vinto 19 delle 22 gare disputate stabilendo tre primati: il numero di vittorie assolute nel corso di una stagione (che già gli apparteneva, con 15 nel 2022: stracciato); la percentuale di vittorie sulle gare stagionali, con l'86,38% (migliorando un primato che reggeva da oltre 70 anni, ossia il 75% di Alberto Ascari nel 1952); il numero di successi consecutivi, arrivando a quota 10 e privando del record Sebastian Vettel, che nel 2013 si fermò a nove.

F1 2023, GP Abu Dhabi: Max Verstappen (Red Bull)

PODI E PUNTI (4) Max ha conquistato ben 21 podi su 22 gare in calendario, record assoluto: come detto 19 vittorie, due secondi posti dietro al compagno Sergio Perez (Arabia Saudita e Azerbaijan) e un quinto posto a Singapore, in un weekend irto di difficoltà tecniche e con qualche sfortuna. In virtù di questi risultati ha anche fissato il nuovo tetto di punti conquistati (575pt), di punti consecutivi conquistati (1.004, battendo il precedente primato di Lewis Hamilton, che non si perse una zona punti dal GP di Gran Bretagna 2018 a quello del Bahrain 2020) e di percentuale di punti conquistati in stagione sul totale disponibile. Questo è forse il primato più sconcertante: il 92,7% considerando anche gare sprint e punti per i giri veloci, basti pensare che il precedente record apparteneva allo stesso Max, stabilito nel 2022, ed era di ''appena'' il 76,17%.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: la partenza della gara

GIRI E GIRI AL COMANDO (5) Oltre ad aver completato il 100% delle gare e soprattutto dei giri previsti in tutti i GP stagionali, eguagliando in questo caso Michael Schumacher con la Ferrari nel 2002 e Lewis Hamilton con la Mercedes nel 2019, Verstappen ha stabilito il record di giri al comando in una stagione, sia in termini assoluti (1.003, il vecchio primato era di 739 detenuto da Sebastian Vettel e realizzato nel 2011), sia in termini percentuali, con il 75,70% dei giri (1.003 su 1325), trascorsi al primo posto. In questo secondo caso il primato era più antico e apparteneva a Jim Clark, che nel 1963 chiuse la stagione comandando nel 71,47% dei giri. Un altro primato relativo alla prima posizione in gara è quello dei GP consecutivi in cui si è stati per almeno un giro in testa, striscia conclusa a quota 39 da Verstappen in occasione del GP di Spagna, quanto bastava per superare il precedente record e toglierlo a Michael Schumacher (37 gare, da USA 2000 a Giappone 2002).

F1 2023, GP Brasile: il podio della Sprint

POLE POSITION E SPRINT (3) Sebbene il record delle pole in una stagione sia sfuggito all'olandese (autore di ''appena'' 12 partenze al palo contro le 15 di Vettel nel 2011), Max ha stabilito un nuovo primato, ossia quello delle gare vinte partendo dalla pole, trionfando in tutti e 12 i casi, mentre in passato il migliore era stato Nigel Mansell, 9 volte vittorioso dal ''palo'' nel 1992. Questi 12 successi vanno a incastonarsi in una striscia record, e ancora aperta, di 16 vittorie dalla pole (il precedente era stato segnato sempre da Verstappen con 15). Max ha anche ritoccato il suo fresco record di gare sprint vinte in stagione: 4 su un totale di 6, mentre nel 2022 erano state 3.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: Max Verstappen (Red Bull Racing)

NUMERI DA DOMINIO (4) Tutti gli altri record stabiliti da Max li riassumiamo qui, e sono tutti emblematici di quanto l'olandese abbia stradominato la stagione. Verstappen ha vinto il mondiale con 6 gare d'anticipo, eguagliando il record di Schumacher nel 2002; anche il gap tra primo e secondo è stato record: sia in termini assoluti (290 punti, il precedente record era di 155 tra Vettel e Alonso nel 2013), sia percentuali (50,43% di punti segnati in più! Il record precedente apparteneva a Nigel Mansell e Jacques Villeneuve i quali, rispettivamente nel 1992 e nel 1997, avevano segnato il 48,1% di punti in più rispetto al secondo). Un ultimo curioso primato, in questo caso eguagliato, è stato quello stabilito nel GP d'Olanda, quando Max vinse la gara nonostante i 6 pit-stop, esattamente come fatto da Jenson Button nel GP del Canada 2011.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/12/2023