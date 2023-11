F1, Verstappen sceglie il fisioterapista di Sainz per il 2024

Max Verstappen fa… spesa in casa Ferrari. Il campione del mondo in carica ha infatti strappato a Carlos Sainz il fisioterapista in vista della stagione 2024. Il campione del mondo in carica F1 ha appreso recentemente della decisione del proprio fisioterapista Bradley Scanes di lasciare la Formula 1 per passare più tempo con la propria famiglia e ha subito cominciato la ricerca di un nuovo collaboratore: la scelta alla fine è ricaduta sull’inglese Rupert Manwaring, che negli ultimi anni è stato al fianco di Sainz come personal trainer e fisioterapista.

F1: Rupert Manwaring con la divisa Ferrari in una foto del 2022

RUOLO CHIAVE Quello del personal trainer è un ruolo cruciale per i piloti di Formula 1, che spesso vivono quasi in simbiosi con i collaboratori che si occupano dell’allenamento fisico: Charles Leclerc, ad esempio, da anni è accompagnato anche fuori dalla pista dal fidato Andrea Ferrari. A rivelare il retroscena del cambio di casacca di Manwaring, che quindi il prossimo anno sarà al fianco di Verstappen, è stato Erik Van Haren, inviato del quotidiano olandese De Telegraaf da sempre molto vicino alla famiglia Verstappen.

