F1 Test Abu Dhabi 2023: Ocon davanti a tutti, Sainz leader al mattino

La Formula 1 chiude la stagione 2023 con le ultime otto ore di attività in pista dedicate ai test dei giovani piloti delle Academy e delle gomme Pirelli per il prossimo campionato. La sessione si è chiusa con il miglior tempo di Esteban Ocon, che ha preceduto il rookie McLaren Pato O’Ward e la Mercedes di Frederik Vesti. Quarto tempo per Sergio Perez, mentre il campione del mondo Max Verstappen, già in vacanza, non ha partecipato alla giornata di prove: comunque poco male, visto che le gomme per il 2024 saranno della stessa specifica utilizzata da Silverstone in poi.

F1 Pirelli Test Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

FERRARI E MERCEDES Lavoro diversificato in casa Ferrari: Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono alternati al volante di una SF-23, con lo spagnolo al miglior tempo nella sessione mattutina (è poi scivolato quinto a fine giornata) e il monegasco decimo al pomeriggio. Ottavo tempo per il giovane Robert Shwartzman, che ha proseguito il suo processo di apprendimento completando ben 123 giri del circuito di Yas Marina. Problematica, invece, la sessione di George Russell – Hamilton, come Verstappen, non ha partecipato – che è finito contro il muro in curva-6, per fortuna senza conseguenze fisiche: l’inglese è stato vittima di un problema tecnico che lo costretto a concludere contro il muro (e con qualche ora d’anticipo) la non esaltante stagione 2023.

F1 Pirelli Test Abu Dhabi 2023, Yas Marina: George Russell (Mercedes AMG F1)

F1 TEST ABU DHABI 2023, LA CLASSIFICA FINALE

Pos Pilota Team Tempo Gomme 1 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:24.393 Soft C5 2 Patricio O'Ward McLaren-Mercedes 1:24.662 Soft C5 3 Frederik Vesti Mercedes 1:24.679 Soft C5 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:24.715 Soft C5 5 Carlos Sainz Ferrari 1:24.799 Soft C5 6 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:24.827 Soft C5 7 Jack Doohan Alpine-Renault 1:25.038 Soft C5 8 Robert Shwartzman Ferrari 1:25.050 Soft C5 9 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:25.263 Soft C5 10 Charles Leclerc Ferrari 1:25.371 Soft C5 11 Theo Pourchaire Alfa Romeo-Ferrari 1:25.424 Soft C5 12 Felipe Drugovich Aston Martin-Mercedes 1:25.554 Soft C5 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:25.570 Soft C5 14 Jake Dennis Red Bull-Honda 1:25.666 Soft C5 15 Ayumu Iwasa AlphaTauri-Honda 1:25.753 Soft C5 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:25.779 Soft C5 17 Zak O'Sullivan Williams-Mercedes 1:25.842 Soft C5 18 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:25.930 Soft C5 19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:25.940 Soft C5 20 George Russell Mercedes 1:26.283 Medium C3 21 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:26.681 Soft C4 22 Franco Colapinto Williams-Mercedes 1:26.832 Soft C5 23 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda 1:26.965 Medium C3 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:27.387 Soft C4 25 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:27.824 Hard C2

