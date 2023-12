Sinner oltre il tennis: dal 2024 sarà "amico" della F1

La straordinaria stagione 2023 di Jannik Sinner ha fatto esplodere la popolarità del tennista italiano a livello mondiale. A soli 22 anni, l'altoatesino quest'anno ha vinto il suo primo torneo Master 1000 al Canadian Open e guidato l'Italia alla conquista della seconda Coppa Davis della sua storia, 47 anni dopo il mitico successo ottenuto in Cile. A conferma del suo nuovo ruolo di stella del tennis, Sinner ha appena vinto il premio ''Fan's favourite'' organizzato dall'ATP per scoprire le preferenze dei tifosi.

ATTIRARE NUOVI FAN Sinner è un grande appassionato di motorsport e di F1 in particolare, passione testimoniata da tanti post e storie pubblicati sui suoi profili social nel corso dell'anno. Questo non è sfuggito ai vertici del Circus, che hanno deciso di nominarlo ''Friend of F1''. Un ruolo da ambasciatore della F1 e che consiste nel supportare la promozione del campionato attraverso il coinvolgimento dei fan, in particolare quelli più giovani a cui tanto mira la proprietà americana di Liberty Media e tra i quali ha fatto breccia l'italiano. Stefano Domenicali, CEO della F1, ha spiegato così l'idea di coinvolgere Sinner in questa iniziativa: ''Jannik è uno dei giovani atleti più talentuosi ed entusiasmanti del mondo in questo momento, quindi sono felice che diventi un amico della F1. Mentre continuiamo a crescere e a coinvolgere fan nuovi e diversi, è fondamentale continuare a lavorare con persone al di fuori del nostro sport per attirare nuovo pubblico. Questa entusiasmante opportunità ci consentirà di utilizzare l’incredibile piattaforma di Jannik e di riunire i mondi della F1 e del tennis''.

LE SINERGIE COL TENNIS Sinner ha raccontato così la sua passione per la F1: ''Essendo italiano, ho la F1 nel sangue, quindi non potrei essere più entusiasta di lavorare non solo con il miglior marchio degli sport motoristici, ma con la migliore piattaforma sportiva del mondo. Sono onorato di avere questa opportunità e sono davvero entusiasta di essere un amico della F1. Per dirla semplicemente, amo le auto, gli sport motoristici e l’emozione di correre e competere. Uno dei motivi principali per cui amo la F1, è perché sento che ci sono molte sinergie tra il tennis e le corse. Sento che in entrambi gli sport conta anche l’1% e sono i piccoli dettagli che fanno un’enorme differenza. Trovo molto interessante il modo in cui i team possono migliorare la vettura e il modo in cui i piloti massimizzano le loro prestazioni e le loro abilità per battere i rivali di millesimi di secondo. È affascinante il modo in cui competono e si esibiscono sotto la pressione più estrema ai massimi livelli, settimana dopo settimana''. Parlando del suo ruolo di ''Friend of F1'', il tennista ha poi aggiunto: ''Voglio contribuire a mostrare le cose straordinarie che lo sport delle corse ha da offrire e la F1 è il partner perfetto per farlo. Questa relazione è qualcosa di totalmente diverso e unico, siamo entrambi in ambienti molto competitivi e penso che ci siano molte sinergie tra i due, che questa partnership metterà in mostra''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/12/2023