MV Agusta, presente e futuro post KTM: il punto

MV Agusta sta affrontando un nuovo, movimentato capitolo della sua vita iniziato con la recente uscita di scena di KTM dall'assetto aziendale. In un comunicato rilasciato oggi, la Casa di Schiranna fa il punto sulla situazione toccando vari temi attinenti sia al presente (gestione ricambi, garanzia sulle moto) sia al futuro.

MV Agusta: la separazione da KTM e il trasferimento della proprietà a Art of Mobility

''MV Agusta è lieta di fornire un aggiornamento sugli ultimi sviluppi dell'azienda. Il processo di separazione da KTM sta procedendo senza intoppi, con tutti i sistemi IT e i processi esistenti che rimarranno pienamente operativi per tutto il tempo necessario. Durante questa transizione, MV Agusta rimane impegnata a garantire la continuità operativa ed evitare qualsiasi interruzione per i propri partner e clienti.

Il trasferimento ufficiale della piena proprietà da PIERER Mobility AG ad Art of Mobility(società controllata dalla famiglia Sardarov, ndr) sta giungendo alla sua fase finale. Questo segna un passo fondamentale nella strategia aziendale volta a riaffermare la propria indipendenza e rafforzare la propria posizione nel mercato motociclistico globale''.

MV Agusta sul mercato globale

''MV Agusta sta inoltre avviando una significativa espansione delle sue attività internazionali. L'azienda si sta preparando ad aprire sedi regionali indipendenti per gestire i suoi mercati chiave in Europa, America, Oceania e Asia. A completamento di questa strategia, sono stati finalizzati accordi con importatori privati ​​per garantire una copertura globale completa. L'intera rete di concessionari esistente rimane confermata e operativa, mentre sono in corso gli sforzi per espanderla in mercati strategici in tutto il mondo''.

MV Agusta: la situazione dei ricambi

''Per il momento, le attività di ricambi continuano a funzionare in collaborazione con la rete logistica di KTM, senza modifiche ai livelli di servizio. Tuttavia, MV Agusta sta finalizzando un accordo con un partner logistico leader a livello mondiale per la gestione dell'intera catena di fornitura dei ricambi, dal magazzino alla consegna dell'ultimo miglio. Questa iniziativa mira a garantire la consegna dei ricambi in tutto il mondo entro sette giorni lavorativi dall'ordine. Il passaggio a un sistema di distribuzione dei ricambi completamente indipendente dovrebbe essere completato entro la fine del 2025''.

MV Agusta: nuovo layout di fabbrica e trasferimento del Centro Stile

''Dalla firma dell'accordo di separazione nel gennaio 2025, MV Agusta ha implementato una serie di iniziative strategiche per migliorare la propria efficienza operativa e l'identità del marchio. Il reparto design dell'azienda, il Centro Stile, verrà trasferito nello storico stabilimento MV Agusta di Schiranna. Questo trasferimento favorirà maggiori sinergie tra i reparti, semplificherà i processi di sviluppo prodotto e rafforzerà la tradizione Made in Varese dell'azienda.

Parallelamente, è stato implementato un nuovo layout di fabbrica, che adotta un modello di produzione snello. Ciò ha portato a notevoli miglioramenti nell'efficienza dei processi e nell'ottimizzazione dei costi, in particolare grazie all'internalizzazione di diverse fasi di produzione precedentemente gestite esternamente''.

MV Agusta, lo stabilimento

MV Agusta: un nuovo motore a EICMA 2025 e un nuovo modello ancora prima

''Sul fronte prodotto, MV Agusta è nelle fasi finali di sviluppo di un nuovo modello, la cui presentazione è prevista poco prima di EICMA 2025. Questa moto rappresenterà una svolta nel suo segmento, con solo l'1% di componenti provenienti dalla generazione precedente, a sottolineare l'impegno di MV Agusta per l'innovazione e l'eccellenza. Guardando al 2026 e oltre, lo sviluppo di ulteriori nuovi modelli è a buon punto, con l'intenzione di rinnovare l'intera gamma prodotti e di entrare in nuovi segmenti di mercato.

Inoltre, MV Agusta ha avviato lo sviluppo di una nuova piattaforma motore volta a ridefinire il concetto di iper-prestazioni nel mondo delle moto. Il primo prototipo di questo motore di nuova generazione debutterà a EICMA 2025''.

MV Agusta

MV Agusta: prezzi rivisti e garanzia estesa

''MV Agusta ha anche colto l'occasione per riposizionare la sua strategia di prezzo. Il nuovo prezzo riflette un equilibrio tra il mantenimento dell'esclusività del marchio e la risposta alle esigenze in continua evoluzione del mercato. Per migliorare l'accessibilità dei prodotti, opzioni di pagamento finanziarie, come i piani cash e i pagamenti a rate, vengono introdotte nella maggior parte dei mercati europei e sono già disponibili in Italia.

A conferma della fiducia nella qualità dei prodotti e dell'impegno per la soddisfazione del cliente, MV Agusta ha introdotto una garanzia di fabbrica di cinque anni. Questa garanzia copre tutti i modelli della Collezione Ottantesimo, la F3 Competizione e l'intera gamma LXP ed Enduro Veloce, ed è retroattiva''.

MV Agusta, le parole dell'AD Luca Martin

''Quello che stiamo realizzando oggi in MV Agusta è davvero speciale. Considerando le sfide che abbiamo dovuto affrontare fin dai primi giorni della crisi finanziaria di KTM, i progressi compiuti in così poco tempo la dicono lunga sulla forza e la dedizione delle nostre persone. In ogni area – operations, progettazione, produzione e molte altre – abbiamo assistito a una risposta straordinaria. Da Schiranna a ogni parte della nostra rete mondiale, il team ha abbracciato questo nuovo capitolo con determinazione, passione e un profondo senso di responsabilità. Sono orgoglioso di quanta strada abbiamo percorso insieme e ancora più motivato dalla strada che ci aspetta. MV Agusta non sta solo riaffermando la propria indipendenza, ma sta gettando le basi per una nuova era fondata su eccellenza e autenticità.''

MV Agusta, l'AD Luca Martin

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/06/2025