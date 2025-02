KTM, il nuovo motore 690 monocilindrico dei record... che batte Ducati

Un nuovo motore KTM LC4, nonostante la crisi. Ha fatto il suo debutto ufficiale al Salone Moto-Austria, l’ultimo aggiornamento dell’ormai leggendario motore monocilindrico del produttore austriaco. Al momento non ci sono ancora stati forniti tutti i dati tecnici ufficiali ma la Casa ha fatto annunciato alcune delle sue caratteristiche principali, come la conformità alle normative Euro 5+ e una potenza record.

Novità e prime specifiche tecniche del motore

KTM 690 Enduro R 2025: il monocilindrico LC4 sarà accreditato di 79 CV nonostante l'Euro 5+

Il nuovo motore LC4 2025 punta a tornare il punto di riferimento in termini di prestazioni tra i monocilindrici, scettro perso con l’arrivo sul mercato della Ducati Hypermotard 698 (qui la prova) e i suoi 77,5 CV. La strada intrapresa dagli ingegneri di Mattighofen ha portato alle seguenti novità tecniche:

Aumento della potenza : il nuovo motore – stando a quanto comunicato da KTM – prevede un’incremento di cavalli rispetto all’ultima versione di LC4, facendo salire il picco di potenza al valore record di 79 CV, contro 74,8 CV a 7500 giri/min, un paio in più del monocilindrico bolognese.

Riduzione delle vibrazioni : KTM ha lavorato per ridurre le vibrazioni – tema spinoso sui motori monocilindrici – adottando una coppia di contralberi di bilanciamento.

Conformità Euro 5+ : il motore è stato adeguato alle nuove normative sulle emissioni senza sacrificare le prestazioni.

Affidabilità migliorata: è stato riprogettato il cilindro della frizione idraulica, causa di una campagna di richiamo ufficiale su alcuni modelli delle precedenti generazioni.

Applicazioni del Motore KTM LC4 2025

Dove vedremo il nuovo LC4? Senz’altro sulle KTM 690 Enduro R e la KTM 690 SMC R, due delle moto più apprezzate dagli appassionati dell’adventouring e del supermotard, in linea teorica dovrebbe poi essere introdotto anche sulle “cugine” bianco-blu di Husqvarna, ovvero le 701 Supermoto ed Enduro. Difficile invece che possa esserci un seguito alle GasGas ES700 e SM700 (vi lasciamo la prova video qua sotto), infatti il marchio spagnolo – stando ai rumor – dovrebbe essere il prossimo epurato dal portafoglio di Pierer Mobility, che già ha rinunciato a MV Agusta.

Impatto sul mercato e concorrenza

Con il lancio del motore LC4 2025, KTM prova a rilanciarsi in un segmento che da sempre la vede protagonista. A livello di numeri, però, c’è da dire che questi modelli quasi certamente non saranno quelli della rinascita. Anche la stessa Ducati al momento non ha dato seguito alla sua motard con una versione enduro (anche se mai dire mai, visto il crescente impegno nel mondo delle ruote artigliate), mentre l’Adventouring sta spostando il suo interesse verso moto ci cilindrata più contentuta (350-500 cc) e prestazioni meno impegnative da gestire.

E voi cosa ne pensate, sarà questa la strada giusta da percorrere per far risorgere KTM? Nel frattempo ci sono rumors interessanti sul futuro societario del colosso austriaco, rimanete sulle nostre pagine per scoprire di che si tratta.

