KTM presenta le nuove 390 Adventure R e X 2025: caratteristiche, data di arrivo e prezzi

KTM presenta le nuove 390 Adventure 2025. Due versioni, R e X, la prima con la solita attitudine offroad, la seconda – nuova – con maggiori velleità su asfalto. Scopriamo tutte le novità tra motore, ciclistica ed elettronica, quali sono le differenze tra i due modelli, ma soprattutto quando arrivano e quanto costano.

Le nuove 390 Adventure R e X 2025 vogliono accontentare tutti i giovani, sia quelli che guardano al fuoristrada come unica via – o quasi – sia quelli che andranno maggiormente su asfalto. Ecco allora due versioni, la R con la classica accoppiata di cerchi 21''-18'' per il fuoristrada e la X, con una soluzione intermedia 19''-17''.

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: telaio

Le due KTM 390 Adventure R e X 2025 condividono il telaio a traliccio in acciaio verniciato a polvere – in arancione sulla R, in nero sulla X –, realizzato in due parti e basato sulla piattaforma Gen 3 condivisa con Duke, Enduro R e SMC R. Nuovo il telaietto posteriore – imbullonato come sulle EXC specialistiche – appositamente concepito per l'uso in offroad. Su entrambe le moto il serbatoio ha una capacità di 14 litri. Il peso delle KTM 390 Adventure 2025 è di 165 kg senza benzina.

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: sospensioni

Sulla 390 Adventure R 2025 troviamo forcella WP Apex da 43 mm a cartuccia aperta regolabile in compressione e ritorno su 30 click (senza l’utilizzo di attrezzi). Al posteriore il monoammortizzatore WP Apex è infulcrato in posizione disassata sul forcellone ed è regolabile nel precarico con lo specifico attrezzo e nel ritorno su 20 click senza attrezzi (l'escursione è di 230 mm su entrambe le ruote). Sulla 390 Adventure X 2025 una scelta di compromesso, con forcella a cartuccia aperta WP Apex da 43 mm non regolabile e mono WP Apex “Emulsion” regolabile in precarico (200 mm di escursione su entrambe le ruote).

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: ruote, pneumatici e freni

Le nuove 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025 si differenziano, come anticipato, soprattutto per la scelta di cerchi e pneuamtici. Sulla 390 Adventure R le ruote a raggi da 21''-18'' montano pneumatici Mitas Enduro Trail E07+, sulla 390 Adventure X troviamo invece cerchi in lega da 19''-17'' con pneumatici MRF Meteor o Apollo Tramplr XR. Quanto ai freni, entrambe le 390 Adventure 2025 montano ByBre con nuova pinza anteriore a 2 pistoncini: la 390 Adventure R un disco anteriore flottante da 320 mm, mentre la 390 Adventure X un disco da 320 mm con pinze flottanti. Al posteriore troviamo un disco da 240 mm e una nuova pinza a pistoncino singolo.

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: motore

Le nuove KTM 390 Adventure R e Adventure X 2025 sono entrambe equipaggiate con l'ultima versione del motore LC4c – dove “c” sta per compatto – che ha debuttato con la KTM 390 Duke 2024. Completamente riprogettato – ora Euro 5+ – il monocilindrico bialbero con cilindrata portata a 399 cc effettivi, eroga una potenza di 45 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 39 Nm a 7.000 giri/min. L’alimentazione è gestita da un comando ride-by-wire, mentre la frizione è antisaltellamento PASC. L’airbox: ottimizzato per adattarsi al pacchetto Adventure, permette al motore di essere posizionato più in alto, aumentando l'altezza da terra e consentendo una triangolazione sella-pedane-manubrio ancora più focalizzata sulla guida attiva del pilota.

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: lo scarico

Come sulle nuove Enduro R 2025 e SMC R 2025, il nuovo scarico in acciaio inossidabile non necessita di silenziatore finale e consente un risparmio totale di peso di 2 kg. Dotato di un doppio catalizzatore per conformarsi alle normative Euro 5+, presenta un controllo attivo in cui la centralina elettronica (ECU) regola la miscela di carburante in maniera ottimale per massimizzare la detonazione, garantire la migliore temperatura di esercizio e ridurre di conseguenza le emissioni. Il sistema di combustione attivo rileva eventuali mancate accensioni, aiutando a diagnosticare lo stato del convertitore catalitico e memorizzare le informazioni per la diagnosi OBDII.

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: elettronica

Le nuove 390 Adventure R e X 2025 adottano di serie l’ABS Bosch con modalità Offroad (che resta attivata anche dopo aver girato la chiave di contatto su Off). Sulla 390 Enduro R 3 modalità di guida: Street, Rain e Offroad, mentre sulla 390 Enduro X le modalità di guida sono 2, Street e Offroad. Solo sulla 390 Adventure R troviamo anche Controllo di Trazione Cornering e ABS Cornering – con funzionalità ABS Offroad e ABS Off – gestiti dalla piattaforma inerziale 3D.

KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X 2025: display

Le nuove KTM 390 Adventure 2025 si distinguno anche sotto il profilo della strumentazione. La 390 Adventure R, infatti, è dotata di un TFT da 5'', mentre sulla Adventure X c'è uno schermo LCD. Entrambi i modelli sono dotati di funzioni di connettività, come il lettore musicale tramite l'app KTM, la possibilità di rispondere alle chiamate in arrivo e la navigazione turn-by-turn. I nuovi display si gestiscono attraverso blocchetti a manubrio completamente ridisegnati, con ergonomia ottimizzata e interruttori illuminati.

Le nuove KTM 390 Adventure X e 390 Adventure R 2025 arriveranno nei concessionari ufficiali in primavera e verranno vendute rispettivamente al prezzo di 6.350 euro e 7.880 euro. La nuova piattaforma introduce intervalli di manutenzione aggiornati: il primo tagliando è previsto a 1.000 km, seguito da manutenzioni regolari ogni 10.000 km, mentre i controlli delle valvole vanno effettuati ogni 20.000 km.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2025