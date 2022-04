Video: la gymkhana con il drone nella Gigafactory Tesla di Berlino

Sembra un videogame il volo del drone Dji all'interno della linea di produzione delle auto elettriche nella Gigafactory Tesla a Berlino, in cui è iniziata la produzione delle Tesla Model Y Performance made in Germany. Il risultato è spettacolare: da far impallidire i video Gymkhana di Ken Bloch. Qui sotto il filmato postato su Instagram.

VEDI ANCHE

CHE RISCHIO! Il risultato è un video decisamente adrenalinico, con il drone che evita di misura le presse mentre stampano i pannelli della carrozzeria; schiva le scintille delle saldatrici robotizzate e passa all'interno delle scocche delle auto in costruzione. E ancora, vola tra gli spruzzi nel reparto verniciatura e tra i dipendenti, passando addirittura tra i tubi di ferro dei corrimano. Il tutto, va sottolineato, rischiando di mandare in avaria la catena di montaggio se si fosse schiantato in qualche punto particolarmente delicato. Una piccola follia, ma dall'esito davvero spettacolare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/04/2022