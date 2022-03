Made in Germany: ecco le prime Tesla Model Y Performance

Piuttosto travagliata, la gestazione della prima gigafactory Tesla in Europa, costruita a Berlino, che nei mesi si è scontrata con incendi e intoppi burocratici vari. Alla fine, però, la tenacia di Elon Musk ha avuto la meglio, e nei giorni scorsi è iniziata ufficialmente la produzione. Escono oggi dalla catena di montaggio della Gigafactory Berlin-Brandenburg le prime trenta Tesla Model Y Performance, consegnate ai clienti dallo stesso Elon Musk, che ha annunciato la sua presenza in un tweet di qualche ora fa.



Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022

L’AZIENDA La Gigafactory Berlin-Brandenburg è la quinta grande fabbrica di Tesla nel mondo, e la più grande fabbrica di auto elettriche in Europa per capacità. Qui verranno prodotte le auto elettriche destinate al mercato europeo. Il nome “gigafactory” non è scelto a caso: la fabbrica prende il nome dalla vicina capitale tedesca e dallo stato federato su cui sorge, e occupa uno spazio di ben 227.000 m². A pieno regime, Tesla dichiara che i 12.000 dipendenti impegnati nella fabbrica produrranno tutti i componenti delle automobili, con una capacità potenziale annua di 500.000 Model Y e una produzione di batterie fino a 50 GWh.

IMPATTO ZERO Come le altre gigafactory, anche quella di Berlino è stata progettata e costruita con l’obiettivo di pesare il meno possibile sul pianeta, e soprattutto sulle zone in cui sorge. Tesla ha lavorato con le autorità e le associazioni locali per assicurare un impatto minimo nella fauna locale e per rimpiazzare l’attuale piantagione di pini con una foresta costituita al 60% di latifoglie. Ancora, il consumo di energia per ciascuna cella prodotta diminuirà del 70% rispetto ad altre gigafactory, così come il consumo di acqua per auto prodotta, inferiore alla media dell’industria.

AUTO SPORTIVA I primi 30 clienti che riceveranno la loro Tesla Model Y Performance (qui la nostra prova video della Model Y Long Range) si troveranno davanti a un SUV di medie dimensioni con 514 km di autonomia dichiarata, e uno spoiler posteriore in carbonio che non nasconde l’indole sportiva dell’auto. Ecco qualche dato ufficiale:

Velocità massima aumentata da 217 km/h a 250 km/h

Accelerazione 0-100 km/h aumentata da 5 secondi a 3,7 secondi

aumentata da 5 secondi a Cerchi Überturbine da 21”

Freni Performance

Sospensioni ribassate

Pedali in lega di alluminio

Spoiler in fibra di carbonio

QUANTO COSTA Tesla Model Y Performance ha un prezzo di listino di 68.990 euro. Le prime consegne sono stimate a partire dal prossimo mese di aprile 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/03/2022