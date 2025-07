MV Agusta: dopo KTM, ora torna completamente indipendente

MV Agusta torna a camminare da sola dopo la nomina del nuovo CEO, in quello che è il suo percorso dopo la separazione di KTM. Dopo gli aggiornamenti sui nuovi modelli, la situazione dei ricambi, i prezzi e l'estensione di garanzia, scopriamo quali sono le ultime novità a Schiranna.

MV Agusta: le ultime novità del ''dopo KTM''

MV Agusta ha annunciato il completamento dell’operazione che riporta il 100% della proprietà ad Art of Mobility. Il completamento – o quasi, visto che, ''Alcune funzioni operative continueranno ad essere gestite in collaborazione'', dichiara MV – di un percorso nuovo, a lungo termine, dopo la separazione da KTM lo scorso dicembre. Art of Mobility rinnova la piena fiducia nel team di leadership di MV Agusta e nella sua visione per il futuro. Luca Martin è stato nominato Chief Executive Officer (CEO) di MV Agusta Motor S.p.A. dopo aver ricoperto i ruoli di Chief Operating Officer e Deputy CEO, Filippo Bassoli è confermato nel ruolo di Board Member e Chief Brand & Marketing Officer, Timur Sardarov e Ratmir Sardarov continueranno a far parte del Consiglio di Amministrazione come membri non esecutivi in rappresentanza di Art of Mobility e infine Hubert Trunkenpolz è confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione di MV.

Martin, Trunkenpolz e Bassoli con la Superveloce 98 Edizione Limitata

Timur Sardarov, CEO di Art of Mobility, ha dichiarato: ''Stiamo entrando in una nuova ed entusiasmante fase per MV Agusta. Mi congratulo con Luca Martin per la sua nomina a CEO: la sua leadership, l’esperienza e l’approccio strategico saranno determinanti nel delineare il prossimo capitolo del Marchio. Sono estremamente orgoglioso dei progressi raggiunti e del lavoro straordinario svolto da tutto il team MV Agusta. Il nostro impegno per l’innovazione, la maestria artigianale e le prestazioni rimane più solido che mai''.

Luca Martin, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: ''Essere nominato CEO di MV Agusta è per me un grande onore. Questo marchio rappresenta un’autentica eccellenza italiana. Ringrazio Timur e Art of Mobility per la fiducia e il continuo supporto. Stiamo costruendo il futuro su basi solide, forti di un’eredità straordinaria ma con lo sguardo già rivolto avanti, con determinazione e chiarezza. Desidero anche ringraziare Hubert Trunkenpolz per aver creduto in me fin dai primi giorni in KTM e per avermi trasmesso la leadership di MV Agusta con lungimiranza e fiducia: il suo contributo è stato fondamentale. Oggi MV Agusta non sta semplicemente attraversando una trasformazione: sta evolvendo giorno dopo giorno, grazie a un’esecuzione concreta, a progetti solidi e a una strategia ben definita. Il nostro team è al lavoro a pieno ritmo su diversi sviluppi entusiasmanti. Le nostre moto sono da sempre un punto di riferimento per design e prestazioni, ma ciò che davvero le distingue è la capacità di creare un legame emotivo profondo. Non sono concepite solo per essere ammirate, ma per essere guidate, per emozionare, ispirare e instaurare una connessione autentica tra pilota e moto. Sono esclusive non per il loro prezzo, ma per l’anima, il carattere e l’artigianalità che racchiudono in ogni dettaglio. Progettate da veri motociclisti, per veri motociclisti. ‘Everlasting Beauty Beyond Performance’ non è solo una visione: è già la nostra realtà. Un’estetica senza tempo, nata dall’armonia tra forma e funzione, e un’esperienza di guida che va oltre i numeri per restituire emozione, precisione e controllo. Sono orgoglioso dei risultati che stiamo raggiungendo e sono certo che la nostra community, così come chi si avvicina oggi per la prima volta a MV Agusta, sarà ispirata da ciò che stiamo realizzando''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 10/07/2025