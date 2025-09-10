Ducati World Première 2026: ecco quando saranno svelate le novità

Ducati annuncia il calendario delle World Première 2026: scopriamo quando saranno svelate le novità (la prossima è in arrivo)
Come ogni anno di questi tempi, ritorna l'appuntamento con le novità di Ducati World Première. Scopriamo quali sono gli appuntamenti con i nuovi modelli 2026.
Ducati World Première 2026: le date a calendario
La Ducati World Première 2026 apre i battenti già questa settimana, prosegue settimana prossima, poi aggiunge altri due appuntamenti ad ottobre, per un ultimo lancio ad EICMA 2025, promettendo altre novità durante il corso del prossimo anno. Ecco tutte le date da segnare di rosso sul calendario: primo episodio venerdì, con novità in diretta da Misano (ci saremo anche noi). Restate collegati.
- 12 settembre 2025
- 23 settembre 2025
- 7 ottobre 2025
- 23 ottobre 2025
- 4 novembre 2025
