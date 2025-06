Ducati Panigale V4 S: la ricetta della Polizia in UK per la guida sicura

In UK la Polizia ha avuto in dono una Ducati Panigale V4 S: 216 CV di moto per il programma di guida sicura BikeSafe

La Polizia in UK è differente. Da Ducati, infatti, ha ricevuto in dono una Panigale V4 S 2025 per il programma di guida sicura BikeSafe. Scopriamo com'è fatta la supersportiva da 216 CV in questa speciale configurazione.

La Polizia del Regno Unito non è nuova alle moto supersportive e, dopo la M 1000 RR di BMW Motorrad, ora è arrivata una Ducati Panigale V4 S 2025 fresca-fresca di donazione da parte della Casa di Borgo Panigale. La maxi da 216 CV, dotata di una livrea personalizzata con le scritte e i colori della Polizia UK, non è dotata di altro equipaggiamento speciale come, per esempio, le Tracer 9 della Polizia nostrano o le Moto Guzzi V85TT della Locale. Niente lampeggianti o sirene, ma vuoi mettere che colpo d'occhio...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 15/06/2025