Nuova Ducati Panigale V4 R 2026: eccola alla prima assoluta

La nuova Ducati Panigale V4 R 2026 è già realtà. Si tratta della prima apparizione ufficiale della moto, in occasione dei test SBK sulla pista di Misano, con il collaudatore Michele Pirro a metterla alla frusta. Vediamo le prime immagini della moto in configurazione racing.

Ducati Panigale V4 R 2026

La nuova Panigale V4 R 2026 porta in dote in primis il forcellone bibraccio, già visto sulla nuova V4 S, ma anche alcune novità a livello aerodinamico sono ben visibili. La più evidente è la carena a ''effetto suolo'', la protuberanza in basso nella parte anteriore – la vedete bene nella foto qui sotto – come sulla Ducati Desmosedici GP25. Le alette anteriori, invece, sono piuttosto simili a quelle dell'attuale generazione di Panigale V4 R: non particolarmente vistose nelle forme – almeno paragonate a quelle di una BMW M 1000 RR – su due superfici. Sul fronte della ciclistica i cambiamenti più attesi sono legati alle sospensioni Öhlins di tipo meccanico – non semiattive come sulla S – ed eventuali regolazioni extra molto... ''racing'' come quella del pivot forcellone. Il motore? Un'altra evoluzione del Desmosedici Stradale da 998 cc, già adesso capace di arrivare fino a 240,5 CV, e chissà, magari anche un nuovo cambio con frizione automatica? Tra tante incertezze quel che sappiamo per certo è che la nuova Panigale V4 R 2026 è pronta, almeno in configurazione SBK: presto o tardi Ducati toglierà i veli anche all'ultima evoluzione con targa e fanali.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 29/05/2025