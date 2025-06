Nicolò Bulega, doppia firma con Ducati! Sarà pilota in SBK e tester per la MotoGP

Nicolò Bulega continuerà a correre in Superbike con i colori Ducati anche nel 2026. Il pilota italiano ha firmato il rinnovo con il team Aruba.it Racing – Ducati, confermando la volontà comune di proseguire un progetto tecnico e umano nato nel 2022 in Supersport e già ricco di successi. Ma c’è di più: oltre a restare uno dei protagonisti della WorldSBK, Bulega affiancherà Michele Pirro come collaudatore della Desmosedici GP, il prototipo MotoGP di Borgo Panigale. Un doppio ruolo che testimonia la crescente fiducia di Ducati nei confronti del 24enne emiliano, oggi leader della classifica iridata con 252 punti, 8 vittorie e 13 podi nei primi cinque round del 2025.

Talento coltivato

“Proseguire la mia carriera con Aruba.it Racing – Ducati mi rende molto felice”, ha commentato Bulega. “Sono legato a questo team da quattro anni e fin da subito si è creato un feeling forte. Abbiamo ottenuto risultati importanti, e proprio per questo dare continuità al progetto mi riempie di soddisfazione e orgoglio. Ringrazio Aruba e Ducati per la fiducia che mi hanno dato fin dal primo giorno in Supersport. L’obiettivo è toglierci ancora tante soddisfazioni”. Dopo aver vinto il titolo mondiale Supersport nel 2023 con 16 vittorie e 21 podi, Bulega è stato promosso in Superbike, dove ha stupito tutti già al debutto: sei successi, 24 podi e un testa a testa per il titolo fino all’ultima gara.

Obiettivo mondiale

Anche per questo la Ducati ha deciso di scommettere ancora su di lui. “Bulega rappresenta una scommessa vinta per il progetto Ducati Corse”, ha spiegato il direttore generale Luigi Dall’Igna. “Lo abbiamo accompagnato dal 2022 con l’obiettivo di renderlo competitivo anche nella categoria superiore. Nel suo anno da rookie ha impressionato tutti, mostrando il suo reale potenziale. Siamo convinti che possa aprirsi molte strade, ma l’unica che conta ora è quella che porta al titolo mondiale Superbike”. Un obiettivo ambizioso, ma alla portata, considerando anche la recente vittoria in volata contro Razgatlioglu a Most.

The first pieces of the 2026 grid jigsaw are locked in place 🧩👉 https://t.co/BvMte4LBkg#WorldSBKpic.twitter.com/JRAK5xSXid — WorldSBK (@WorldSBK) June 10, 2025

Sguardo al futuro

Soddisfatto anche il team principal Stefano Cecconi: “Conoscendo il suo talento e il nostro potenziale, non era scontato trovare la giusta alchimia tra pilota, moto e squadra. Ora siamo sulla strada giusta. Aver definito il futuro ci dà la serenità necessaria per concentrare tutte le energie sulla stagione in corso, in cui abbiamo le carte in regola per fare davvero bene”. Con il futuro di Bulega blindato, in casa Ducati resta ora da sciogliere il nodo legato ad Álvaro Bautista, che non ha ancora confermato le sue intenzioni per il 2026.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/06/2025