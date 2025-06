La Superbike approda in Italia, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 15 giugno il mondiale Superbike 2025 approda a Misano per il Pirelli Emilia-Romagna Round: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del sesto round WorldSBK

La Superbike fa tappa al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per il sesto round stagionale, nel cuore della Riviera romagnola e davanti al pubblico più caldo del mondiale. Qui, dove un anno fa Toprak Razgatlioglu fece tripletta con la BMW, il turco torna per tentare la rimonta su Nicolò Bulega, leader della classifica con 31 punti di vantaggio e fresco di rinnovo con la Ducati del team Aruba.it. Reduce da un epico successo all’ultima curva a Most, Bulega sogna di vincere anche “in casa”, ma sa di avere il fiato di Toprak sul collo: nei test pre-gara, i due hanno girato sotto il record della pista, separati da appena 40 millesimi

Favoriti e outsider

Alle spalle dei due dominatori annunciati, la lotta per il podio si fa sempre più serrata. Il primo a crederci è Alvaro Bautista, terzo nel mondiale con 165 punti e sempre più regolare, anche se nei test di Misano ha faticato a trovare il passo dei migliori. Lo spagnolo conosce bene la pista e potrebbe sorprendere nel weekend. Bene anche Sam Lowes, tra i più rapidi nei test nonostante qualche problema tecnico alla sua Ducati, mentre Danilo Petrucci vuole cancellare un avvio complicato e inseguire il primo podio stagionale: i due incidenti nei test non lo aiutano, ma la voglia di ben figurare davanti ai tifosi italiani resta alta. Occhio poi ad Axel Bassani, che ha chiuso terzo nei test con la Bimota e ha mostrato un ritmo da top rider. Più indietro Gerloff e Vickers, alla ricerca della giusta direzione di lavoro, ma ancora troppo lontani per ambire al podio.

Il resto del gruppo

Nel gruppo degli inseguitori spiccano nomi di peso pronti a sorprendere. Jonathan Rea ha finalmente completato un test senza intoppi con la Yamaha e punta a rilanciarsi proprio su un tracciato dove ha già vinto in passato. Stessa ambizione per Andrea Locatelli, fresco di rinnovo e desideroso di cogliere il primo podio stagionale davanti ai suoi tifosi. Michael Ruben Rinaldi è il grande ritorno del weekend: sarà in pista con la Yamaha ufficiale al posto dell’infortunato Gardner, su una pista dove ha già trionfato nel 2021 con la Ducati. Iannone e Vierge sono in dubbio: entrambi sono stati vittime di cadute a Most e dovranno superare i controlli medici per essere dichiarati “fit”. Occhi puntati anche sul rookie Yari Montella, sempre più convincente, e su Dominique Aegerter, deciso a riscattare un avvio opaco di stagione.

ROUND EMILIA ROMAGNA IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sesto weekend del'anno della Superbike sul circuito di Misano Adriatico trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento italiano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 13 giugno

09:40 - FP1 Supersport

10:35 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

13:55 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 14 giugno

09:00 - FP3 Superbike

09:30 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

12:35 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8) Domenica 15 giugno

09:00 - Warm Up Superbike

09:20 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13:00)

12:35 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/06/2025