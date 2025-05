SBK Cechia: capolavoro di Bulega: brucia Razgatlioglu al photofinish in gara-2!

Nicolò Bulega è l'eroe del Motul Czech Round del WorldSBK, o quantomeno della domenica! Dopo essersi dovuto arrendersi allo strapotere di Topark Razgatlioglu sulla pista ceca anche al mattino, il leader del mondiale hai mbastito una gara tutta cuore per il pomeriggio, resistendo agli attacchi del turco per poi mettersi in scia nella seconda parte di gara. All'ultimo passaggio il capolavoro: mezzo secondo recuperato sulla BMW e vittoria colta in volata grazie alla strategia e al motorone Ducati che ha fatto un sol boccone della moto avversaria. Con questo successo Bulega si riporta a +31 in una classifica generale che, per il titolo, ormai riguarda solo questi due eccezionali piloti. Alle loro spalle il vuoto, poi il solito Danilo Petrucci, al terzo podio del weekend e con un bel gruzzoletto di punti per passare davanti ad Alvaro Bautista nella classifica iridata, anche qui, in terza posizione (ovviamente, miglior pilota indipendente).

🏆 @nbulega WINS RACE 2 AT MOST 🏆



A heart-stopping finale in which the Championship leader takes the win 💥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/Ici4T3kcqE — WorldSBK (@WorldSBK) May 18, 2025

Bautista che peccato! Rea fa strike

La perdita della terza posizione iridata per Bautista dipende dall'incidente avvenuto al primo giro, con Rea che perprovare a infilarsi all'interno ha tirato giù sia il ducatista sia Xavi Vierge. Il campionissimo britannico viene sanzionato con un doppio long lap penalty per questo episodio e finirà per arrivare solamente 13°. In quarta posizione ha chiuso invece la Ducati con Sam Lowes, anche pomeriggio staccato di pochissimo (un decimo e mezzo) dal podio, poi la Yamaha con Remy Gardner e la Bimota con un ottimo Axel Bassani. Iker Lecuona è settimo per la Honad, poi Yari Montella con la Ducati e chiudono la top ten Andrea Locatelli (Yamaha) e Garrett Gerloff (Kawasaki). A punti anche Dominique Aegerter (Yamaha), Scott Redding (Ducati), il già citato Rea, Michael van der Mark (BMW) e Alex Lowes (Bimota). Non vedono la bandiera a scacchi Zaidi, Rabat e Mackanzie.

Superpole Race, stesso copione di gara-1

Della Superpole Race del mattino c'è poco di nuovo da raccontare rispetto a quanto accaduto ieri in Gara-1: a una buona partenza di Bulega ha replicato Razgatlioglu con la fuga che lo ha portato a trionfare sulla lunghezza breve, recuperando altri tre punticini in classifica su Bulega e portando momentaneamente il suo ritardo a 26. Sul podio con il turco e l'italiano è salito anche Petrucci, che è riuscito a tenere dietro di appena 90 millesimi il suo collega di Ducati, Sam Lowes. Quinto posto per un ottimo Bautista, che proprio come ieri, recupera diverse posizioni e coglie una quinta posizione buona per la griglia del pomeriggio. Bel sesto posto per Lecuona con la Honda, scavalcato dall'iberico della Ducati all'ultima curva. Alex Lowes (Bimota) coglie tre punti con la settima piazza, poi Vierge (Honda) e Locatelli (Yamaha), completano la zona punti. 10° posto per un Rea finalmente un po' in crescita. Sanzione, invece, per Bassani che da ottavo è stato penalizzato con un doppio long lap penalty per partenza anticipata e ha chiuso solo 18°

Risultati Superpole Race Superbike Round Rep. Ceca 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Rep. Ceca 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/05/2025