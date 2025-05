SBK Cechia: Razgatlioglu imbattibile in gara-1. Podio per Bulega e Petrucci

Toprak Razgatlioglu ha dominato la scena nel sabato del Motul Czech Round del WorldSBK, conquistando la pole position e la vittoria in Gara 1 all'Autodrom Most. Il pilota turco del team ROKiT BMW Motorrad ha preceduto Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), rosicchiando cinque importanti punticini nella classifica iridata all'italiano. Dopo la solita partenza sorniona, Toprak ha superato Bulega con una manovra decisa alla prima curva, mantenendo la leadership fino al traguardo e conquistando la sua quinta vittoria stagionale. Bulega si è accontentato della piazza d'onore, provando senza fortuna a mantenere il ritmo del rivale, mentre Petrucci ha confermato la sua terza posizione della Superpole, salendo sul podio. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) ha recuperato dalla 16ª posizione dopo un incidente al primo giro, terminando quinto dietro ad Alex Lowes (Bimota). Sesto posto per suo fratello Sam Lowes sulla Ducati.

Peccato Loka, discreto risultato per Honda

Iker Lecuona e Xavi Vierge (Honda HRC) hanno chiuso rispettivamente in settima e nona posizione, con Yari Montella (Barni Spark Racing Team) ottavo, e Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) decimo, segnando il suo miglior risultato della stagione. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ha recuperato fino alla 13ª posizione dopo essere partito 19º, mentre Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) ha conquistato l'ultimo punto disponibile in 15ª posizione. La gara ha visto tre ritiri: Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) sono stati coinvolti in un incidente al primo giro, mentre Zaqhwan Zaidi (PETRONAS MIE Honda Racing Team) non ha terminato la corsa. Con questa vittoria, Razgatlioglu si avvicina ulteriormente a Bulega nella classifica generale, riducendo il distacco a 29 punti. Il campionato rimane aperto e la lotta per il titolo si fa sempre più intensa

Chaos at the start 💥



Locatelli, @mickeyvdmark and @19Bautista are the riders involved in the incident at Turn 2#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/Kp8l5bDJKq — WorldSBK (@WorldSBK) May 17, 2025

Superpole di Razgatlioglu, male Bautista

Nella Superpole del mattino, Razgatlioglu aveva ottenuto la sua terza pole consecutiva a Most fermando i cronometri sul tempo di 1’30.397, precedendo di appena 33 millesimi di secondo Nicolò Bulega. Danilo Petrucci era stato bravo a cogliere il terzo tempo, segnando la sua settima partenza in prima fila nel WorldSBK. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) Iker Lecuona (Honda HRC) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) avevano completato la prima fila, rappresentando cinque costruttori diversi nelle prime sei posizioni. Ottima settima posizione per Yari Montella (Ducati), davanti a Gerloff (Kawasaki) e Lowes (Ducati), mentre Alvaro Bautista non era riuscito a far meglio del decimo tempo, a circa 6 decimi dalla pole. Assente Andrea Iannone, con due dita fratturate dopo la brutta caduta di ieri in FP1, mentre sembra aver recuprato bene Bulega, anch'egli autore di una terribile caduta ma con coneguenze fortunatamente inferiori.

Risultati Superpole Superbike Round Rep. Ceca 2025

Risultati Gara-1 Superbike Round Rep. Ceca 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/05/2025