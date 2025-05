La Superbike approda in Repubblica Ceca, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 18 maggio il mondiale Superbike 2025 approda a Most per il Motul Czech Round: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quinto round WorldSBK

Dopo Cremona, il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2025 atterra a Most, in Repubblica Ceca, per il quinto round stagionale. Il circuito boemo, al suo quinto anno nel calendario iridato, sarà teatro della prossima sfida tra Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in carica e dominatore incontrastato del weekend ceco nel 2024 con la sua BMW, e Nicolò Bulega, reduce dalla tripletta di Cremona con la sua Ducati e leader della classifica iridata con 34 punti di vantaggio sul pilota turco. Per com'è andato questo inizio di campionato del mondo, non si intravedono altri rivali peri due che si stanno giocando il titolo sin dalla prima tappa del mondiale.

Outisder di lusso

Questo non vuol dire, però, che nessun proverà a impensierire i due piloti favoriti. In primis ci sarà Alvaro Bautista, terzo nel mondiale con la Ducati e sul podio in 9 delle 12 gare sin qui disputate nel 2025, una costanza paragonabile proprio a quella di Bulega (10 podi su 12 con due sfortunati ritiri e ben 7 successi contro gli 0 del compagno di squadra) e di Razgatlioglu (8 podi ma ben 4 successi). Autore di un ottimo avvio di stagione anche Andrea Locatelli con la Yamaha, vincitore ad Assen della sua prima gara in Superbike, quando ha sfruttato un problema tecnico occorso al leader del mondiale. Il ''Loka'' ha dalla sua tre podi complessvi e tutta una serie di buoni piazzamenti, che lo vedono in piena lotta per il podio iridato, così come Danilo Petrucci, il migliore dei piloti indipendenti con appena due podi all'attivo ma con tanta concretezza in sella alla Ducati del team Barni Racing. Bautista, Locatelli e Petrucci sono racchiusi in 18 punti iridati.

Gruppo compatto

Il resto del gruppo è più compatto che mai, con tanti nomi che potrebbeo piazzare il colpo a sorpresa, a partire da quell'Andrea Iannone già a podio qui lo scorso anno con la Ducati, così come Alex Lowes (Bimota), autore di un avvio di stagione a dir poco complicato. Meglio si è comportato suo fratello Sam (Ducati), sesto nella classifica del mondiale. Oltre a loro da tenere d'occhio i piloti della Honda, Xavi Vierge e Iker Lecuona, entrambi in crescita, i ducatisti Scott Redding e Yari Montella, il compagno di Toprak in BMW, Michael Van der Mark,così come gil yamahisti Remy Gardner e Dominique Aegerter.

ROUND CECHIA IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quinto weekend del'anno della Superbike sul circuito di Most trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento ceco andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 16 maggio

09:40 - FP1 Supersport

10:35 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

13:55 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 17 maggio

09:00 - FP3 Superbike

09:30 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

12:35 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8) Domenica 18 maggio

09:00 - Warm Up Superbike

09:20 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13:00)

12:35 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

