SBK Italia: Bulega domina il round di Cremona! Razgatlioglu sempre secondo

Si apre bene la domenica di Nicolò Bulega e della Ducati, che dopo quella disastrosa di Assen, esordisce con una vittoria perentoria nella superpole race, che fa seguito al successo di ieri nella Gara-1 dell'Acerbis Italian Round al Cremona Circuit. Il pilota emiliano ha avuto vita più facile rispetto a ieri, riuscendo sin da subito a difendere la prima posizione e a non farsi superare da un Toprak Razgatlioglu che sta comunque capitalizzando punti importanti, in attesa che arrivino piste più favorevoli a lui e alla BMW. Come ieri, sul podio sale anche Alvaro Bautista, che precede un Sam Lowes ben più presente rispetto a Gara-1 (quando era scivolato dalla 3° alla 12° piazza). Quinto posto per l'ottimo Xavi Vierge su Honda e sesto per un Danilo Petrucci che raddrizza la posizione di partenza in griglia, risalendo dalla 13° alla 6° piazza! A punti terminano anche Andrea Locatelli (Yamaha), Andrea Iannone (Ducati, gravato di un doppio long lap penalty per partenza anticipata) e Michael Van der Mark (BMW). Caduto, oggi come ieri, Iker Lecuona con la sua Honda.

Bulega tripletta! Solito podio in gara-2

Non cambia lo spartito al pomeriggio, con Bulega che parte più attento e lascia sfogare Razgatlioglu nei primi giri prima di riprendersi il comando e non lasciarlo più fino alla bandiera a scacchi. Una sinfonia quella suonata da Nicolò, un violino la Ducati Panigale V4 R con la quale il pilota emiliano raccorda le curve del Cremona Circuit a suon di record. Sul podio con lui, alla fine, salgono il solito Razgatlioglu e il suo compagno Bautista, mentre rimonta fino alla quarta posizione il buon Petrucci, miglior pilota indipendente, che lo scorso anno aveva clamorosamente vinto tutte le gare su questa pista dove, in due anni, ha vinto sempre e soltanto un pilota italiano su Ducati. Quinto posto per Sam Lowes, quarta moto di Borgo Panigale in top 5, mentre le due Honda di Lecuona e Vierge terminano in 6° e 7° piazza. Chiudono la top 10 Locatelli, Van der Mark e Gardner, mentre raccolgono punti anche Alex Lowes, Gerloff, Redding, Iannone e Bassani. 16°, fuori di poco dalla zona punti, Yari Montella, mentre è solo 18° il rientrante Jonathan Rea su Yamaha. In virtù di questi risultati sono ora 30 i punti che separano Bulega e Razgatlioglu ai vertici della classifica iridata, con Bautista che insegue a 69 lunghezze dal copagno. Locatelli e Petrucci completano i primi cinque posti, con quest'ultimo che si conferma best independent rider davanti a Sam Lowes e a Iannone.

Risultati Superpole Race Superbike Round Italia 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Italia 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/05/2025