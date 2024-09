La Superbike approda a Cremona, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 22 settembre il mondiale Superbike 2024 approda per la prima volta a Cremona (Italia): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del nono round

Il mondiale delle derivate di serie si presenta incerottato al primo appuntamento di sempre nella città dei violini. La concomitanza con la MotoGP venutasi a creare con l'annullamento del GP del Kazakistan e il raddoppio della tappa di Misano Adriatico non aiuterà sicuramente, ma vale la pena seguire le gesta dei piloti italiani al Cremona Circuit, con un look tutto nuovo per l'occasione. Fortunatamente le gare principali non saranno in concomitanza, grazie anche allo slittamento di gara-2 domenicale, che scatterà alle 15, dopo la fine della MotoGP, in un'ideale staffetta tricolore che andrà in scena, a parti invertite, anche al sabato, con Gara-1 Superbike in programa prima della Sprint di Misano. Tra i protagonisti del mondiale ancora incerta la presenza del leader della classifica Toprak Razgatlioglu, infortunato, così come quelle di Alvaro Bautista e Jonathan Rea. I tre titani della categoria dovranno essere ritenuti ''fit''dai medici giovedì, e allora spazio per le certezze, con Nicolò Bulega lanciato dalla doppia affermazione di Magny Cours, Danilo Petrucci in buona forma (tre podi per lui in terra francese) e un Alex Lowes sempre pericoloso. Impossibile non considerare papabili per il successo anche gli altri padroni di casa, Andrea Iannone e Andrea Locatelli, mentre qualche chance in meno per Michael Ruben Rinaldi, che quest'anno non ha ancora trovato la quadra.

Toprak Razgatlioglu (BMW), inseguito dalle Ducati di Bautista e Bulega. Credits: WorldSBK.com

ROUND CREMONA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel nono weekend del'anno della Superbike al Cremona Circuit, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento lombardo andrà in onda in diretta su SkySport Arena e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 20 settembre

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 21 settembre

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 17)

15:15 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 22 settembre

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 16.00)

14:00 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

15:30 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/09/2024