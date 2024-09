MotoGP Emilia Romagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Il mondiale della classe MotoGP è più aperto che mai. Il circo a due ruote non si sposta da Misano Adriatico per il secondo appuntamento consecutivo al ''Marco Simoncelli'', stavolta denominato Gran Premio dell'Emilia Romagna (in sostituzione del cancellato GP del Kazakistan), dopo quello che ha visto trionfare Marc Marquez due domeniche fa. Il pilota spagnolo è stato abile a sfruttare la pista resa viscida dalla pioggia per recuperare su Francesco Bagnaia e beffarlo, mantenendo il primo posto fino alla bandiera a scacchi. Dal canto suo il campione del mondo non può che essere soddisfatto dei 19 punti recuperati su Jorge Martin, dopo quelli persi nella sprint del giorno prima e, soprattutto, dopo l'incidente con Alex Marquez. Martin, invece, andrà in cerca del riscatto su un tracciato che ama e dove solo un errore strategico lo ha privato di un eccellente risultato, facendo ridurre il suo margine di vantaggio su Bagnaia ad appena 7 punti. Quando mancano ancora 7 appuntamenti al termine della stagione iridata, il mondiale è più aperto che mai, e se anche Marquez nutre speranze, perché non includere nel ragionamento Enea Bastianini, che in classifica è appaiato allo spagnolo e che, lontano dai riflettori, si mantiene in linea di galleggiaento. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quattordicesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 20 settembre

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 21 settembre

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 22 settembre

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 21 settembre

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 22 settembre

Gara Moto3: 13.05 (differita)

Gara Moto2: 14.20 (differita)

Gara MotoGP: 16.05 (differita)

MotoGP San Marino 2024, Enea Bastianini (Ducati).

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Misano World Circuit Marco Simoncelli da 4,2 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 4, complici le 12 frenate al giro, fra cui quelle in tutte le curve dalla 8 alla 16 comprese: 3 frenate sono della categoria Hard e 4 Medium. Ogni giro i freni vengono impiegati per 31 secondi e comportano un carico complessivo sulla leva del freno di oltre 47 kg e mezzo. La curva più dura del Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impianto frenante è la numero 8, conosciuta come Quercia: le MotoGP passano da 288 km/h a 73 km/h in 4,6 secondi in cui percorrono 213 metri grazie al carico di 6,3 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca i 13,5 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 20 settembre: rovesci; temperatura 16°-21°; precipitazioni 70%; umidità 77%

Sabato 21 settembre: per lo più soleggiato; temperatura 16°-22°; precipitazioni 20%; umidità 74%

Domenica 22 settembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 16°-22°; precipitazioni 10%; umidità 74%

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/09/2024