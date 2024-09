MotoGP Emilia Romagna 2024. Pole al fulmicotone di Bagnaia! Martin l'unico vicino

In un nugolo gigantesco di moscerini che avvolge tutto l'impianto di Misano Adriatico si sono svolte le prove libere 2 e le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Irradiato dal sole e circondato da un tepore quasi primaverile, Pecco Bagnaia conquista la pole position con il nuovo record del tracciato romagnolo: 1:30.031, infliggendo distacchi abissali a tutti tranne a Jorge Martin, che aveva compiuto un primo giro veloce in 1:30.245, sperando di poter battere oggi il pilota torinese. Ma oggi, Pecco, non si batte, non su questa pista e e non sul giro secco, dove sfiora il muro storico dei 90 secondi mancandolo... per un moscerino! Con loro in prima fila ci va Enea Bastianini per una prima fila tutta Ducati (ormai non è più una notizia), ma staccato di oltre mezzo secondo. Seconda fila per le due KTM di Brad Binder e Pedro Acosta, a 6 e 7 decimi da Bagnaia, con un buon Marco Bezzecchi in sesta posizione a 8 decimi. Terza fila per Marc Marquez, caduto nel corso del primo run e poi impossibilitato a prendere il treno buono (sei piloti hanno seguito Pecco, ma se lo sono visto andare via rapidamente). Con lo spagnolo scatteranno anche l'Aprilia di Maverick Vinales e la Yamaha di un Fabio Quartararo apparso pimpante in questi giorni. Quarta fila con Franco Morbidelli (Ducati) e le due Aprilia di Aleix Espargaro e Miguel Oliveira.Dalla Q1 erano arrivati Binder e Oliveira, lasciando fuori come primo degli esclusi un ancora convalescente Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Il romano aprirà la quinta fila in compania di Raul Fernandez (Aprilia) e di Luca Marini, primo dei piloti di una Honda che mostra qualche segnale di ripresa. Sesta fila con altre due Honda, quelle di Joan Mir e Johann Zarco, davanti alla KTM di Augusto Fernandez. Settima fila per l'altra KTM di Jack Miller, la Honda di Takaaki Nakagami e per la Ducati di un Alex Marquez che per tutto il weekend non trova il feeling con la pista. Nessun tempo per Alex Rins che con ogni probabilità non prenderà parte al resto del weekend, avendo alzato bandiera bianca dopo le FP2.

ANOTHER NEW LAP RECORD! 🔥



Bagnaia misses out on the first 1:29 by a whisker! #EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/N81mw0qpJK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 21, 2024

Risultati Qualifiche MotoGP Emilia Romagna 2024

Pole position for @PeccoBagnaia who will start his 100th premier class race tomorrow!



A great job from @BradBinder_33 and @37_pedroacosta on the second row tow! 👏#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/63QT6Rfoie — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 21, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2024