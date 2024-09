MotoGP Emilia Romagna 2024. Bastianini di giustezza su Martin. Bagnaia si stende

Era scritto che vincesse il 23, a pochi giorni dal triste addio a Luca Salvadori. Il quarto incomodo Enea Bastianini vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna, portandosi al terzo posto nella classifica iridata e accorciando moltissimo sul compagno Francesco Bagnaia, caduto al termine di una gara strana: senza passo nei primi 12 giri, su un passo record dal 13° in poi... fino alla caduta a 7 giri dalla fine. Caduta che sembrava regalare a Jorge Martin la vittoria, ma Bastianini, che lo ha inseguito per tutti e 27 i giri, l'ha acciuffato all'ultimo disponibile, mandandolo anche un po' largo. Rigore è quando arbitro fischia, avrebbe detto qualcuno, e la Direzione Gara ha deciso di non investigare neanche la manovra. Perciò possono essere tutti contenti sul podio: Bastianini per la vittoria, Martin per i 20 punti presi al rivale Bagnaia, e Marquz per aver raccolto qualche altro punto buono. I tre ducatisti firmano anche il titolo costruttori per la Ducati, ottenuto con ben sei gare d'anticipo, così come la Bestia fa sua la 100° vittoria in MotoGP della casa di Borgo Panigale. E gli altri? Oggi mere comparse. Bravo Bezzecchi, quarto, davanti a Morbidelli, Vinales, Quartararo (bravo, ma finisce la benzina all'ultima curva e scivola indietro di due posizioni!), Espargaro, Alex Marquez e Oliveira. Nela classifica iridata ora Martin torna a comandare sensibilmente, con un vantaggio di 24 punti su Bagnaia e con Bastianini che sale in terza posizione per un solo punto su Marquez.

LA GARA Cielo velato, temperature miti e un basso rischio di pioggia accoglie i piloti della MotoGP sulla griglia della gara-bis di Misano. Allo spegnimento dei semafori Martin ha un abbrivio migliore di Bagnaia, che però incrocia la traiettoria con quella dello spagnolo riprendendosi la testa. Ma dura poco. Mentre Binder si stende e riparte ultimo, Martin inaugura la bagarre con Bagnaia per poi beffarlo all'interno alla Quercia. Al giro seguente è Bastianini a sopravanzare il compagno, spingendolo in terza posizione sotto la minaccia di Acosta e Marquez, poi Bezzecchi, Quartararo e Morbidelli davanti alle due Aprilia ufficiali di Espargaro e Vinales. I primi due iniziano a scavare un solco con Bagnaia, mentre al giro 9 cade Pedro Acosta, che stava seguendo il campione del mondo a mezzo secondo di margine. Il punto più basso Pecco lo tocca al giro 12, quando il suo ritardo sale a 3.6 da Martin, poi piano piano si accende e comincia a recuperare, prima piccoli centesimi, poi decimi sul copagno. Al giro 15 è a 2.3 dalla Bestia siglando il giro veloce della gara in 30.9, seguito da un 30.8 che diventa record della pista in gara. A 10 giri dal termine Bagnaia è a 2.1 da Martin, ma ha chiesto troppo alle sue gomme e i tempi si omologano a quelli dei primi, fino a quando a 7 giri dal termine perde l'anteriore e finisce lungo alla Quercia. Pecco scivola a -29 punti dall'iberico, e può solo sperare che Bastianini gliene faccia recuperare 5. Ma Martin non ha intenzione di mollare di un centimetro, mentre alle spalle dei primi due Marc Marquez sale sul podio davanti a Bezzecchi, Quartararo e Morbidelli. Gli ultimi giri sono di fuoco, Jorge Martin si difende in modo egregio da Enea Bastianini, che tenta in tutti i modi di trovare un pertugio. I primi attacchi a 3 giri dal termine, poi a 2, all'ultimo giro in curva 4 l'italiano attacca andando un po' lungo, il contatto con Martin è inevitabile con quest'ultimo che va largo e deve alzare bandiera bianca. Finisce così: la centesima vittoria della Ducati in MotoGP è firmata dalla Bestia, così come il titolo costruttori vinto dalla casa di Borgo Panigale con sei gare d'anticipo. Sul podio sale Marc Marquez, poi Bezzecchi, Morbidelli, Vinales, Quartararo, Espargaro, Alex Marquez e Oliveira completano la top 10, mentre a punti vanno anche Mir, Marini, Fernandez, Di Giannantonio e Zarco.

Risultati Gran Premio MotoGP Emilia Romagna 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/09/2024