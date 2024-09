MotoGP Emilia Romagna 2024. Bagnaia riprende Martin e vince la sprint di Misano

Francesco Bagnaia da Torino, anzi da Pesaro, facciamo da Misano Adriatico, perché Pecco su questa pista si sente a casa come e più che altrove. Dopo aver demolito il record della pista stamattina, il campione del mondo in carica ha ottenuto il suo quarto successo dell'anno in una gara Sprint, dopo quelle del Mugello, di Assen e di Spielberg. Bagnaia non è perfetto in partenza, come già accaduto (due volte) due settimane fa, ma stavolta la forma fisica è al top e lui anche, e nonostante una guida paradossalmente non pulita come al solito, riesce a mettersi subito in scia a Binder (passandolo all'istante) e a Martin, e a pressarlo fino a costringerlo a commettere un errore dopo 7 lunghissimi giri. A quel punto Pecco prende la testa della corsa e si rende imprendibile, andando a vincere la gara breve del Gran Premio dell'Emilia Romagna davanti a Jorge Martin e a un solido Enea Bastianini, bravo a restare quasi incollato ai primi due. Giù dal podio Marc Marquez, autore del solito ottimo primo giro, davanti a Pedro Acosta (KTM), primo pilota non Ducati, a Brad Binder e a un ottimo Fabio Quartararo, settimo con la Yamaha. Le ultime due posizioni a punti sono dei padroni di casa Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, mentre fuori dai punti finiscono le tre Aprilia di Vinales, Oliveira ed Espargaro, con il convalescente ''Diggia'' tredicesimo. In virtù di questi risultati Bagnaia accorcia su Martin riportandosi ad appena 4 punti in classifica generale, e domani ce ne sono altri, e tanti, in palio.

VEDI ANCHE

LA GARA Allo spegnimento dei semafori Martin ha un abbrivio migliore rispetto a Bagnaia e lo beffa alla prima curva, impostando intesta la variante del Parco. Bagnaia ha un sobbalzo e rischia di scivolare, ed è terzo in scia a Binder, solito ottimo partente. A metà giro Pecco lo passa al Curvone e si mette alla rincorsa del suo eterno rivale. A suon di giri veloci il campione del mondo i carica torna sotto allo spagnolo. Per i primi giri Pecco ha rincorso Martin senza provare attacchi, studiandone le traiettorie e commettendo anche qualche piccolo errore, ma anche lo stesso spagnolo non è perfetto. Un primo svarione a 6 giri del termine, il secondo a 5 gli è letale: va largo alla seconda del Carro e Pecco si inserisce all'interno. A situazione invertita Bagnaia inizia a pennellare traiettorie con Martin che prova a tenere il ritmo con poca fortuna. Alle loro spalle Bastianini, Marquez, Acosta e Binder, scivolato in sesta posizione dopo un'ottima partenza. Gli ultimi tre giri scorrono via senza pericoli per Pecco, che si tiene un cuscineto di sicurezza di mezzo secondo, sufficiente a portarsi a casa la quarta Sprint dell'anno. Sul podio termina un ottimo Bastianini, non lontano dai primi due, mentre non cambiano le posizioni alle sue spalle con Marquez, Acosta, Binder, Quartararo, Bezzecchi e Morbidelli a raccogliere punti preziosi.

Risultati Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024

A #TissotSprint victory that sees the championship gap close to just for points 💨



We're back tomorrow for the next instalment in the 2024 title chase ⚔️#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/yRWinN55XJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 21, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2024