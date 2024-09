MotoGP San Marino 2024, le pagelle di Misano Adriatico

Le pagelle del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit: Marquez fa un capolavoro, Bagnaia si accontenta e Bastianini resta solido. Bravissimo anche Quartararo, che è settimo con una Yamaha ancora non all'altezza. Martin bocciato, come lecito attendersi.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - I fenomeni restano tali anche dopo anni bui. Lui approfitta di qualche giro bagnato per dipingere uno dei suoi capolavori, e ora sono solo 52 i punti dalla vetta...

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8,5 - Su pista asciutta forse avrebbe vinto, o no perché la spalla non è al meglio. Bravo a non cadere e a non attaccare Marquez senza criterio, tenendosi 20 bei punti.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - Senza quell'errore forse non avrebbe attaccato Bagnaia, o forse sì, anche in questo caso non si può dire. Fatto sta che il terzo posto è un risultato eccellente.

BRAD BINDER - VOTO 7,5 - Torna a macinare punti e belle posizioni il sudafricano, mister costanza ma anche bravura in condizioni difficili. Ed è anche il migliore dei non ducatisti.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7,5 - Dopo la brutta partenza, raccoglie le idee e si mette piano piano a rimontare. Il quinto posto è un ottimo risultato, ma sappiamo bene che può fare di più.

JORGE MARTIN - VOTO 4 - Ci ha provato, ma non era il momento di azzardare l'entrata ai box. Dopodiché il suo obietivo è stato solo quello di restare in piedi e raccogliere qualche punto.

PEDRO ACOSTA - VOTO 4 - Anche lui come Morbidelli, si stava giocando il podio ma finisce lungo e raccoglie dello sporco che, quando rientrain pista, lo fa cadere immediatamente. Riparte ma addio podio.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Era terzo sul passo dei primi quando la pioggia ha iniziato a cadere e lui ha beccato una piccola chiazza. Sfortunato ma, purtroppo, a terra c'è finito.

I voti degli altri

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 - Un sesto posto non è un podio, ma rimedia così alla brutta Aragon.

FABIO QUARTARARO - VOTO 9 - Il 7° posto di oggi vale un podio. Più che della Yamaha è merito suo.

JACK MILLER - VOTO 6,5 - Il solito grande Jack nelle fasi di pista umida. Buon ottavo posto.

VEDI ANCHE

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Dolorante e con la testa ben piantata, un nono posto prezioso.

POL ESPARGARO- VOTO 7 - Senza Pedrosa in giro, il tester più veloce di tutti è sempre lui.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6 - Gara difficile per i piloti Aprilia, lui resta in pista e la scelta lo premia.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - Il migliore dei piloti Honda è spesso lui, anche qui a Misano.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 - Prende otto secondi dal compagno, tutto sommato non va male.

STEFAN BRADL - VOTO 6,5 - Ottimo lavoro, non fa danni né scelte azzardate e per questo raccoglie 2pt.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Un altro che c'ha provato, rientrando a cambire moto senza fortuna.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - Stessa scelta di Martin e Vinales, e perciò la strategia non paga.

ALEX RINS - VOTO 5 - Mestamente ultimo, non paga la scelta dei box e con la Yamaha si può fare poco.

ALEIX ESPARGARO- VOTO 4 - Sbaglia la strategia come gli altri piloti Aprilia, poi lascia a metà gara.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - Vittima della pioggerella come Morbidelli, cade e chiude la gara.

LUCA MARINI - VOTO SV - Non parte perché influenzato. Speriamo si rimetta in sesto per i test.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2024