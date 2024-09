MotoGP San Marino 2024. capolavoro Marquez, Bagnaia si accontenta e recupera su Martin

Attenzione, attenzione! Marc Marquez c'è e torna ''dirompentemente'' in corsa per la lotta al titolo iridato. Il campione spagnolo, scattato dalla nona posizione nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è già sesto dopo pochi giri quando la pioggia scompiglia le carte. L'iberico è il migliore in queste condizioni, torna su Bagnaia, in quel momento in testa, lo passa e resta al comando fino alla fine. Pecco decide di non rischiare e di portare a casa 20 preziosissimi punti, anche in virtù del fatto che il suo rivale numero 1, Jorge Martin, è rientrato ai box a cambiare moto con le prime gocce di pioggia, salvo poi essere costretto a tornare in pitlane una seconda volta (lui come altri piloti) e perdere complessivamente un giro. Sul podio sale allora Enea Bastianini, ottimo terzo e molto vicino a Bagnaia per tre quarti di gara quando commette un errore e decide anche lui di accontentarsi. Bella la lotta per la quarta posizione, vinta alla fine da Brad Binder (KTM) mentre Marco Bezzecchi è quinto, passando all'ultimo giro Alex Marquez. Bravo Fabio Quartararo, settimo con la Yamaha, davanti a Jack Miller e al convalescente Fabio Di Giannantonio. Prendono punti Pol Espargaro, Miguel Oliveira, Johan Zarco, Takaaki Nakagami, Stefan Bradl e anche Jorge Martin, quindicesimo difendendosi con il coltello tra i denti da un ottimo Vinales. Un punto che fa il paio con quello preso da Bagnaia nella sprint di Aragon, quando le cose si fanno difficili, tutto conta. In classifica ora lo spagnolo può contare su 7 punti di margine su Bagnaia e 53 su Marquez, con Bastianii 62 e ancora non del tutto fuori dai giochi. E tra due domeniche si torna sulla stessa pista di Misano Adriatico: ne vedremo delle belle.

LA (LUNGHISSIMA) GARA Qualche goccia di pioggia sporca la pista nei minuti precedenti alla partenza, ma senza lasciare chiazze. Allo spegnimento dei semafori stavolta parte molto bene Pecco Bagnaia e mantiene la prima posizione, ma anche Martin è subito sulla posteriore di Morbidelli, passandolo e mettendosi in caccia di Pecco. Il primo tentativo di sorpasso avviene già al giro 2 ma Bagnaia chiude la porta in faccia a Martin che rischia di stenderlo. Lo spagnolo si stacca di qualche metro mentre alle sue spalle si incendia la lotta tra Morbidelli e Acosta per la terza piazza. Dietro di loro ci sono Binder, Bastianini e Marquez, mentre Bezzecchi è scivolato in nona piazza dopo il via, alle spalle anche di Miller. Bagnaia prova a metterla sul ritmo inanellando una serie di giri veloci per provare a fiaccare la resistenza di Martin. Al giro 5 Acosta va largo alla Quercia e rientrando scivola finendo nella ghiaia. Riparte ma la sua gara è compromessa. Bastianini, intanto, passa Binder e si ritrova in quarta posizione, staccato di 2''4 da un Morbidelli ancora incollato a Bagnaia e Martin. Bezzecchi diventa brevemente settimo passando Miller, ma l'austrailano torna davanti aprendo il varco anche per Alex Marquez. Marc, invece, è imbottigliato alle spalle di Binder che lo tiene dietro. Comincia a calare un po' di pioggia e il primo a farne le spese è Morbidelli che finisce nella ghiaia gettando una gara fin qui stupenda, ma ancora lunghissima, visti i 21 giri rimanenti. Al giro successivo Martin e le Aprilia sono i primi a fare il cambio moto mentre gli altri restano in pista e il gruppo si ricompatta alle spalle di Bagnaia! Cade Auguso Fernandez. Si forma un gruppone di 8 piloti e in queste condizioni è Marc Marquez il più bravo che passa Bagnaia e si mette in testa! Martin è quindicesimo e per ora, la sua scelta non paga. Pecco sembra riuscire a seguire Marquez, alle sue spalleci sono Miller, Binder, Bastianini, Bezzecchi e Quartararo tutti attaccati. Lo scroscio di pioggia si esaurisce e davanti Marquez, Bagnaia e Miller prendono qualche metro sugli altri. Martin torna ai box e cambia nuovamente, ma perde un'infinità perché l'altra moto non era pronta e lui torna in pista doppiato! Pecco prova a tornare in testa attaccando Marquez che chiude. Marquez e Bagnaia si staccano lì davanti con Miller che viene recuperato da Bastianini e dal gruppo. Al giro 12 Bastianini passa Miller alla quercia e si lancia all'inseguimento dei primi due. Per qualchegiro le posizioni restano le stesse poi Alex Marquez sale in quarta piazza passando Miller. Enea Bastianini è il più veloce in pista e torna a ridosso di Bagnaia, che sceglie di lasciare Marquez davanti con qualche decimo di margine, forse memore della sprint dove per tallonare Martin ha bruciato l'anteriore. Dietro scendono i tempi di Miller che viene passato da Binder e insidiato da Bezzecchi quando iniziano gli ultimi dieci giri. A 8 giri dal termine Bastianini fa un errore e scivola a 3''5 dai primi due, mentre Marquez fa il nuovo record della pista in gara, segno che la pista è del tutto asciutta. Bagnaia capisce che è meglio non rieschiare e tira un po' i remi in barca, mentre Marquez continua a martellare. Lo spettacolo, allora, è per il quarto posto. Alex Marquez viene passato da Binder e poi difende la quinta piazza con i denti su un Bezzecchi vivace. Bez diventa quinto con un sorpasso all'ultimo giro. Vince Marquez su Bagnaia e Bastianini. Binder e Bezzecchi sono in top 5, mentre dietro ad Alex Marquez arrivano un ottimo Quartararo con la Yamaha, Miller, Di Giannantonio e Pol Espargaro. A punti finiscono anche Oliveira, Zarco, Nakagami e Bradl con Martin 15° che riesce a difendere un punticino dagli assalti di Vinales.

Risultati Gran Premio MotoGP San Marino 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2024