MotoGP San Marino 2024. Bagnaia c'è: miglior tempo del venerdì su Marquez e Martin

Il venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si è acceso all'insegna del leader della classifica Jorge Martin, che con il tempo di 1:31.707 ha messo alle sue spalle il vincitore di Aragon, Marc Marquez, e la wild card più veloce di tutte, quel Pol Espagaro in sella alla KTM. Quarto e migliore degli italiani è stato Franco Morbidelli, staccato di due decimi abbondanti dal compagno di team, mentre buoni riscontri sono arrivati anche dalla Yamaha con Fabio Quartararo ottimo quinto. Bene anche l'Aprilia, che ha piazzato in top ten entrambi i piloti ufficiali: Aleix Espargaro sesto e Maverick Vinales nono, così come la KTM che ha piazzato anche Brad Binder in settima piazza e Pedro Acosta in decima, a sei decimi da Martin. E ''Pecco'' Bagnaia? Una prima sessione interlocutoria per il campione del mondo, che chiude in ottava piazza a meno di mezzo secondo dal principale rivale. Fuori dai dieci sono rimaste ben quattro Ducati, quelle di Bastianini (12°), Bezzecchi (15°), Alex Marquez (16°) e Di Giannantonio (19°) e dueKTM (Miller 11° e Auguso Fernandez 12°). Migliore delle Honda, infine, quella di Johann Zarco, 14°, con Luca Marini 18°.

PREQUALIFICHE Nella sessione pomeridiana, quella che ha qualificato i primi dieci alla Q2 di domani mattina, il più veloce è stato proprio Francesco Bagnaia: il campione del mondo ha piegato la concorrenza chiudendo in 1:30.685 con un paio di giri veloci nel finale di sessione. Il numero 1 della Ducati ha messo in fila i suoi due rivali principali per il titolo: Marc Marquez e Jorge Martin, staccati di circa un paio di decimo. Ottimi anche Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, quarto e quinto a completare il pokerissimo delle moto di Borgo Panigale, mentre il primo con una moto diversa è Pedro Acosta, sesto su KTM, staccato di mezzo secondo abbondante da Bagnaia. Buono anche il settimo posto di Marco Bezzecchi, sesta Ducati direttamente qualificata al segmento decisivo delle qualifiche, così come l'Aprilia di Maverick Vinales, la Yamaha di Fabio Quartararo e la KTM di Jack Miller. Subito fuori dalla top ten due calibri da novanta come Brad Binder e Aleix Espargaro, che domani mattina dovranno impegnarsi per agguantare un posto nelle prime quattro file del GP. 13° la wild card Pol Espargaro, davanti a Miguel Oliveira con l'Aprilia (fresco di firma con la Yamaha del team Pramac Racing per il 2025 e 2026) e a Johann Zarco, ancora una volta il migliore dei piloti della Honda. Per ciò che riguardagli ultimi due italiani impegnati in pista: 16° Fabio Di Giannantonio, ancora non al top dopo la caduta di Spielberg, e 22° Luca Marini.

Risultati Prove libere 1 MotoGP Aragona 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Aragona 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/09/2024